Kaardistamistööriistad Avastage Marsi maa-aluse veejää saladused

Täiustatud kaardistamistehnikad heidavad uut valgust maa-aluse veejää olemasolule Marsil, pakkudes väärtuslikke teadmisi tulevasteks roboti- ja inimmissioonideks Punasele planeedile.

NASA Marsi pinnaaluse vee jääkaardistamise (SWIM) projektis osalevad teadlased on koostanud kolm üksikasjalikku kaarti, mis näitavad jää levikut erinevatel sügavustel. Kasutades Mars Reconnaissance Orbiteri pardal oleva High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) kaamera andmeid, suutis meeskond täiustada oma kaardistamistehnikaid ja saada selgema arusaama maa-aluse jää asukohast.

Kaardid, mis kujutavad jääd sügavusel null kuni üks meeter, üks kuni viis meetrit ja sügavamal kui viis meetrit, on missioonide planeerijate ja teadlaste jaoks ülioluline tööriist. Kogutud teavet saab kasutada potentsiaalsete maandumiskohtade tuvastamiseks tulevaste missioonide jaoks, et uurida madalat jääd ning hõlbustada ressursside hankimist elu toetamiseks ja kütuse tootmiseks.

"Meie kaardid on olulised ka tulevaste maandumismissioonide jaoks, nii robotite kui ka inimeste jaoks. Missiooniplaneerijad, kes soovivad uurida madalat jääd, saavad meie kaarte kasutada osana oma maandumiskoha valikust, ”selgitab Nathaniel Putzig, üks SWIM-projekti kaasuurijatest.

Nendel kaartidel on ka täiendav tähtsus eksobioloogiauuringute valdkonnas. Jää Marsil ei toimi mitte ainult väärtusliku ressursina inimelu säilitamisel, vaid võib mängida rolli ka iidse elu potentsiaalsete biosignatuuride säilitamisel. Jää võib neid õrnaid allkirju kaitsta kahjuliku ioniseeriva kiirguse eest, muutes need tulevaste missioonide poolt avastamiseks vastuvõtlikumaks.

"Hulknurkse maastiku" avastamine on veel üks veenev leid, mis tuleneb kaardistamispüüdlustest. Nendes piirkondades paisub ja tõmbub maa-alune jää hooajaliselt kokku, põhjustades Marsi pinnal selgete hulknurksete pragude moodustumist. Nende värskete löökkraatrite ümber ulatuvate pragude jälgimine näitab, et pinna all on peidetud jää.

FAQ

1. Kuidas loodi Marsi maa-aluse veejää kaardid?

Kaardid genereeriti täiustatud kaardistamistehnikate ja Mars Reconnaissance Orbiteri pardal oleva HiRISE kaamera andmete abil.

2. Mis tähtsus on neil kaartidel?

Kaardid aitavad missioonide planeerijatel kindlaks teha tulevaste missioonide võimalikud maandumiskohad ning hõlbustavad madala jää ja ressursside kaevandamist Marsil. Samuti on neil väärtus eksobioloogiauuringute jaoks, kuna jää võib säilitada iidse elu biosignatuure.

3. Mis tähtsus on "hulknurksel maastikul"?

“Polügooniline maastik” viitab hulknurksete pragude tekkele Marsi pinnal, mis on põhjustatud maa-aluse jää hooajalisest laienemisest ja kokkutõmbumisest. Nende pragude jälgimine värskete löökkraatrite ümber viitab peidetud jää olemasolule pinna all.

4. Milliseid muid kaalutlusi on vaja inimeste Marsi-missioonidel?

Inimeste Marsile tehtavate missioonide kavandamisel tuleb lisaks vee-jää ressurssidele arvestada ka maandumiskoha ohutust, päikese- ja soojusspetsifikatsioone ning muid tegureid.

Allikas: füüsiline.org