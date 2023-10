Siena Galaxy Atlas pakub üksikasjalikku teavet enam kui 380,000 XNUMX galaktika kohta

By

Siena Galaxy Atlas (SGA) on uus ressurss, mis pakub täpseid mõõtmisi ja üksikasjalikku teavet enam kui 380,000 XNUMX galaktika kohta. Atlas, mis koondab andmeid kolmest uuringust, mida nimetatakse DESI päranduuringuteks, annab teavet suurte lähedalasuvate galaktikate asukohtade, kuju ja suuruste kohta. See on teadlastele ja amatöörastronoomidele veebis vabalt juurdepääsetav.

SGA-s kasutatud andmed koguti aastatel 2014–2017 pimeda energia spektroskoopilise instrumendi (DESI) katse ettevalmistamiseks. Selle katse eesmärk on uurida tumeenergiat, tundmatut jõudu, mis kiirendab universumi paisumist.

SGA katab peaaegu poole öötaevast, pildid on jäädvustatud optilise ja infrapuna lainepikkusega. See on siiani üks suurimaid galaktikauuringuid. Atlases sisalduvad andmed saavutavad uue täpsustaseme ja annavad teavet galaktikate valgusprofiilide kohta, muutes selle väärtuslikuks ressursiks lähedalasuvate galaktikate üksikasjalikuks uurimiseks.

SGA põhineb sajandeid kestnud jõupingutustel öise taeva kaardistamiseks. See täiustab varasemaid galaktikate kompilatsioone, pakkudes usaldusväärseid andmeid galaktikate asukoha, suuruse ja kuju kohta, kõrvaldades samal ajal ka kirjed, mis ei ole galaktikad, nagu tähed või artefaktid.

See kõikehõlmav ressurss soodustab edusamme astronoomia ja astrofüüsika erinevates valdkondades. See aitab sihipäraseks vaatluseks galaktikaproove valida, tõhustab tähtede moodustumise mustrite ja galaktikate morfoloogiate uurimist ning aitab mõista tumeaine jaotumist universumis.

DESI päranduuringud, mis andsid andmed SGA jaoks, viidi läbi, kasutades NOIRLabi hallatavate teleskoopide tipptasemel seadmeid. SGA koos DESI Legacy Imaging Surveys andmetega on astronoomiaringkondadele kättesaadavad NOIRLabi kogukonna teadus- ja andmekeskuse kaudu.

Üldiselt on Siena Galaxy Atlas võimas tööriist, mis võimaldab astronoomidel uurida ja uurida tohutut galaktikate kogu, pakkudes uusi teadmisi universumi saladustesse.

Allikad:

– Astrophysical Journal Supplement

– NOIRLab