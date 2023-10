Kavandatav loodusseadus: looduslike süsteemide keerukuse suurenemine

Teadlased on välja pakkunud uue seaduse, et selgitada süsteemide keerukuse suurenemist. See seadus põhineb Darwini evolutsiooniteoorial ja selle eesmärk on anda universaalne seletus füüsiliste süsteemide arengule. Astrobioloog dr Michael L Wongi juhitud teadlased on kirjeldanud seda, mida nad nimetavad "puuduvaks loodusseaduseks".

Kavandatav "funktsionaalse teabe suurendamise seadus" sätestab, et süsteem areneb ja muutub keerukamaks, kui ühe või mitme funktsiooni jaoks valitakse palju süsteemi erinevaid konfiguratsioone. See seadus laiendab mõistet "kõige tugevama ellujäämine" ja hõlmab valikut stabiilsuse, uudsuse ja põhiprotsesside jätkamise võime järgi.

Teadlased väidavad, et see seadus kehtib kõigi keeruliste süsteemide kohta, alates aatomitest kuni planeedi skaaladeni, sealhulgas elule Maal ja potentsiaalselt isegi tehisintellektile. Põhikontseptsioon on funktsioonide valiku idee, kus arenevad süsteemid näitavad üles kombinatoorset rikkust ja läbivad valiku, mis põhineb nende võimel täita konkreetseid funktsioone.

Teadlaste sõnul annab selle seaduse sõnastamine uue vaatenurga erinevate süsteemide arengule universumis. Sellel võib olla laiaulatuslik mõju universumi päritolu ja selle aja jooksul arenemise mõistmisele. Teadlased viitavad sellele, et see seadus võib isegi aidata ennustada tundmatute süsteemide, näiteks Saturni kuul Titani orgaanilise keemia arengut.

Kuid mitte kõik teadusringkondades ei ole selles kavandatud seaduses veendunud. Mõned väidavad, et kuigi elutus maailmas võivad tekkida mitmesugused süsteemid, ei ole see tingimata vaja uut aluspõhimõtet nagu Darwini valik.

See uurimus heidab valgust süsteemide keerukale olemusele ja nende arengut juhtivatele jõududele. See pakub uut raamistikku, et mõista füüsiliste süsteemide arengut ja seda, kuidas need võivad tulevikus tehisintellektiga suhelda.

Allikad:

– määratlused:

– Funktsionaalse teabe suurendamise seadus: kavandatav seadus, mis sätestab, et süsteemid arenevad ja muutuvad keerukamaks, kui süsteemi erinevad konfiguratsioonid valitakse ühe või mitme funktsiooni jaoks.

– Darwini teooria: Charles Darwini välja pakutud loodusliku valiku evolutsiooni teooria, kus indiviidide variatsioonid ja tunnused viivad soodsate tunnustega inimeste ellujäämiseni ja paljunemiseni.