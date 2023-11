James Webbi teleskoop jäädvustab suurepärast vaadet Linnutee galaktika keskusele

James Webbi teleskoop, võimsaim teleskoop, mis eales tähtede pihta on sihitud, on teadlasi taas jahmatanud oma viimase pildiga, mis jäädvustab meie galaktika tiheda keskpunkti. NASA avaldatud pilt annab seninägematu detailsuse piirkonna kohta, mida tuntakse kui Sagittarius C, umbes 300 valgusaasta kaugusel Linnutee kesksest mustast august.

Erinevalt varasematest kogutud infrapunaandmetest näitab James Webbi teleskoobi pilt rohkelt uusi funktsioone ja detaile, mis võimaldavad teadlastel enneolematu täpsusega uurida tähtede teket selles äärmuslikus keskkonnas. Vaatlusrühm, mida juhib Virginia ülikooli pühendunud bakalaureuseõppe üliõpilane Samuel Crowe, väljendas oma elevust teleskoobi avastatud teabe üle.

Pildil esile tõstetud Sagittarius C on tähetehas, millel on hinnanguliselt 500,000 XNUMX tähte. See piirkond annab teadlastele ainulaadse võimaluse katsetada praeguseid tähtede moodustumise teooriaid selle äärmuslike tingimuste tõttu. Virginia ülikooli professor Jonathan Tan rõhutas galaktika keskuse olulisust nende teooriate katsepolügoonina.

Kujutis paljastab tuntud infrapuna-tume pilved, tiheda gaasi ja tolmu moodustised, mis takistavad vaadet tähtedele nende sees ja taga. Vaatamata nende väljakutsuvale olemusele on James Webbi teleskoop suutnud nendest pilvedest läbi tungida, heites Sagittarius C-le valgust nagu ei kunagi varem.

Lisaks foto kütkestavale ilule saavad astronoomid hulgaliselt teaduslikke teadmisi. Pildi ülaosas tajutav tühjus esindab tegelikult infrapuna-tumeda pilve olemasolu, mis on tihedalt pakitud kuni punktini, mis blokeerib sellest kaugemal olevate tähtede valguse. Infrapuna-tumeda pilve all olevad tsüaanvärvi laigud viitavad ioniseeritud vesiniku ulatuslikule emissioonile, mis on peamiselt seotud vastloodud tähtedega. Üllataval kombel on selle jaotise suurus ja paigutus uurijaid huvitanud, kes loodavad seda veelgi uurida.

Hispaanias Instituto Astrofísica de Andalucía projekti kaasuurija Rubén Fedriani kirjeldas galaktika keskust kui kaootilist kohta, mis on täidetud magnetiseeritud gaasipilvedega, kus toimub tähtede moodustumine, mis avaldab oma mõju ümbritsevale gaasile tuulte, jugade ja kiirguse kaudu. . James Webbi teleskoobi andmete rohkus selle äärmusliku keskkonna kohta on avanud uusi uurimis- ja analüüsivõimalusi.

Märkimisväärne on see, et pilt jäädvustab ka infrapuna-tumedast pilvest väljuvat massiivset prototähte, mis on enam kui 30 korda suurem kui meie Päikese mass. Vaatamata oma ligikaudu 25,000 XNUMX valgusaasta kaugusele Maast jääb see piirkond astronoomidele üksikute tähtede kontrollimiseks piisavalt ligipääsetavaks, tuues meid lähemale tähtede evolutsiooni saladuste lahtiharutamisele.

Samuel Crowe võtab ilmekalt kokku James Webbi teleskoobi saavutuse olulisuse, öeldes: "Massiivsed tähed on tehased, mis toodavad oma tuumasüdamikes raskeid elemente, nii et nende parem mõistmine on nagu suure osa universumi päritolu loo õppimine."

