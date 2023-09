Peruus avastati ebatavaline hübriidkolibri

Peruu Andides Cordillera Azuli rahvuspargis avastati kunagi varem dokumenteerimata hübriidne koolibri. See lind on kahe erineva Lõuna-Ameerika lääneosast pärit liigi – roosakõrvalise briljant-kolibri ja räsikulise võraga hiilgava koolibri – hübridiseerumise tulemus. See avastus seab kahtluse alla arusaama, et eraldi koolibriliigid ei ristu. Hübriidlinnul on ainulaadne kuldne kurguvärv, mis on kombinatsioon tema emaliigi roosadest kurgudest. Teadlased oletavad, et sellised hübriidid võivad kaasa aidata koolibri sugupuu struktuurivärvide mitmekesisusele.

Suled saavad oma põhivärvi pigmentidest, kuid koolibri suled on sillerdavad, mis tähendab, et nende värvi määrab see, kuidas valgust painutatakse ja filtreeritakse, kui see eri nurkade alt sulerakke tabab. Hübriidse koolibri kuldne kurguvärv on tingitud keerulistest viisidest, kuidas sillerdavate sulgede värvid määratakse. Kahe emaliigi sulgede värvide keerukate retseptide segamine andis selle hübriidlinnu ainulaadse värvuse.

Sellised hübriidsed koolibrid on haruldased ja nende olemasolu tekitab küsimusi hübridiseerumise sageduse ja rolli kohta koolibri evolutsioonis. See avastus on avanud teadlastele uusi uurimisvõimalusi ja annab ülevaate koolibri geneetika ja värvuse keerukusest.

Allikad:

Chicago välimuuseumi lähteartikkel kannab pealkirja "Teadlased leiavad Peruus ebatavalist hübriidkolibrit" ja avaldati ajakirjas Royal Society Open Science.

USA TODAY võrgustikku kuuluv Hattiesburg American pakub täiendavaid fakte Ameerikas elavate koolibri kohta.

Määratlus:

Hübridiseerumine: kahe erineva liigi või geneetiliselt erineva populatsiooni isendi vahelise sigimise protsess.

Allikad:

– Artikkel: Teadlased leiavad Peruus ebatavalise hübriidkolibri (Chicago välimuuseum)

– Artikkel: 14 fakti koolibri kohta (The Hattiesburg American, osa USA TODAY võrgustikust)