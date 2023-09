Hubble'i kosmoseteleskoobist tehtud uus hingekosutav foto paljastab õhukese gaasisilla, mis ühendab kahte ühinevat galaktikat Arp 107 süsteemis. Maast ligikaudu 465 miljoni valgusaasta kaugusel asuvad kokkupõrkes olevad galaktikad on omavahel ühendatud nõrga tolmu- ja gaasijuga.

Hubble'i täiustatud kaameraga uuringutele jäädvustatud pilt näitab vasakpoolset suuremat galaktikat. Sellel Seyferti galaktikana tuntud spiraalgalaktikal on silmapaistev spiraalõlg, mis kõverdub graatsiliselt ümber oma tuuma. Seyferti galaktikad on eriti intrigeerivad, sest vaatamata nende aktiivse tuuma särale on võimalik jälgida kogu galaktika kiirgust. Sellel fotol on selgelt näha galaktilise struktuuri spiraalsed keerised.

Seyferti galaktika galaktika tuum kiirgab võimsat kuma, mis tuleneb aine langemisest selle keskel asuvasse ülimassiivsesse musta auku. Need aktiivsed galaktika tuumad võivad kiirata valgust, mis ületab nende peremeesgalaktikate kõigi tähtede kombineeritud heleduse.

Väiksema galaktika puhul näib, et sellel on helendav tuum, kuid suhteliselt tuhmid spiraalharud. Seda seetõttu, et see neeldub järk-järgult suuremasse galaktikasse. Ühendus nende kahe ühineva galaktika vahel on Hubble'i pildil nende all delikaatselt riputatud.

Arp 107 on osa omapäraste galaktikate rühmast, mida tuntakse omapäraste galaktikate atlase nime all ja mille koostas Halton Arp 1966. aastal. See uus foto on osa käimasolevast püüdlusest uurida Arpi kataloogist vähemtuntud galaktikaid ja jagada nende suurepärast ilu avalik.

Allikas: ESA (Euroopa Kosmoseagentuur)