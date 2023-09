NASA Hubble'i kosmoseteleskoop jäädvustab vapustava gaasi ja tolmu silla galaktikate vahel

By

NASA Hubble'i kosmoseteleskoop on jäädvustanud hingematva pildi gaasi- ja tolmusillast, mis ühendab kahte ühinemise äärel olevat galaktikat. See kosmiline sild, mis asub süsteemis Arp 107, on köitnud nii teadlasi kui ka kosmosehuvilisi.

Arp 107, mis asub Maast ligikaudu 465 miljoni valgusaasta kaugusel, on NASA ja Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) ühismissiooni keskmes. Missiooni eesmärk on paljastada selle süsteemi vähemtuntud liikmete saladused.

Hiljuti jäädvustatud pildil on silmapaistvalt Seyferti galaktika, mis on tuntud oma aktiivse galaktilise tuuma poolest. Sellel ainulaadsel taevasel olendil domineerib suur spiraalõlg, mis kõverdub elegantselt ümber oma tuuma ja mida kaunistavad arvukad tärkavat tähed. Huvitaval kombel võlgnevad need tähed oma sünni ja heleduse rikkalikele materjalivarudele, mis pärinevad väiksemast galaktikast, millega Seyferti galaktika ühineb.

Seyfert Galaxy aktiivne galaktiline tuum pakub pimestavat ekraani, kiirgades keskses mustas augus tarbitavatele materjalidele iseloomulikku säravat sära. See intensiivne kiirgus võib varjutada galaktika iga tähe kollektiivset heledust.

Seevastu Arp 107 väiksem galaktika näib nõrgem, eriti selle spiraalharudes, mis näitab selle neeldumist suuremasse Seyferti galaktikasse. Seyferti galaktikad, nagu Arp 107, on tähelepanuväärsed, kuna kogu nende galaktika kiirgust on võimalik jälgida vaatamata nende aktiivse tuuma tohutule heledusele.

Nii Seyferti galaktika kui ka väiksem galaktika Arp 107-s on osa Halton Arpi 1966. aastal loodud kogumikust „Iseloomulike galaktikate atlas. taevasest evolutsioonist.

Kuna need kaks galaktikat jätkavad lähenemist, ootavad teadlased ja astronoomiahuvilised innukalt paljastusi ja saladusi, mida see ühinemine paljastab. Ainult aeg ja Hubble'i kosmoseteleskoobi edasised vaatlused annavad vastused.

