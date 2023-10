Uus kosmiline atlas pakub täpseid üksikasju peaaegu 400,000 XNUMX galaktika kohta

Siena galaktikaatlase (SGA) nime all tuntud digitaalne kosmiline atlas on loodud aastatel 2014–2017 läbi viidud kolme astronoomilise uuringu andmete põhjal. See atlas sisaldab täpset teavet peaaegu 400,000 XNUMX Linnutee läheduses asuva galaktika kohta. Lisaks sellele, et atlas on astronoomide jaoks väärtuslik ressurss, sisaldab see ka ilusaid pilte, mis on avalikkusele veebis kättesaadavad.

SGA on astronoomide jaoks hindamatu tööriist, kuna see võimaldab neil tuvastada mustreid ja kategoriseerida uusi avastusi, nagu mööduvad tähed, mis põlevad ja kaovad. Lisaks aitab see astronoomidel kindlaks teha, millised objektid väärivad edasist uurimist. Andmebaasi tuleb pidevalt ajakohastada, et olla kursis teleskoobitehnoloogia uute avastuste ja edusammudega.

SGA tagab tipptäpsuse ja sisaldab hulgaliselt teavet galaktikate tekke ja evolutsiooni, tumeaine leviku ja gravitatsioonilainete levimise kohta läbi ruumi. SGA projekti juhi ja Siena kolledži füüsikaprofessori John Moustakase sõnul on lähedal asuvad suured galaktikad uurimise jaoks eriti olulised, kuna need pakuvad üksikasjalikku ülevaadet galaktilistest protsessidest.

Öötaeva kaardistamine on olnud sajandeid tagasi tava, mille käigus on loodud märkimisväärseid kosmilisi atlaseid, nagu Catalog des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles ning uus udukogude ja tähtede parvede üldkataloog. Erinevalt nendest ajaloolistest atlastest tugineb SGA tipptehnoloogia abil jäädvustatud tipptasemel digitaalsetele piltidele. Atlase loomisel kasutati erinevate teleskoopide ja satelliitide teavet, sealhulgas Dark Energy Camera (DECam) ja NASA Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) satelliiti.

Üks SGA silmapaistvamaid omadusi on selle täpsus tänu andmete kogumisel kasutatavatele ülitundlikele instrumentidele. See on esimene kosmiline atlas, millel on galaktikate valgusprofiilid, mis kirjeldavad, kuidas heledus muutub keskelt servani. SGA kõrvaldab varasemad probleemid valede asukohtade, suuruste, kujundite ja mitte-galaktiliste kirjetega muudes kompilatsioonides.

Astronoomid saavad kasutada SGA andmeid erinevatel eesmärkidel, sealhulgas uurida, kuidas tähed moodustuvad erineva kujuga galaktikates, ja uurida tumeaine mõju galaktilistele positsioonidele ja klastrite moodustamisele. Samuti võib see aidata tuvastada Maal tuvastatud gravitatsioonilainete signaalide allikaid.

Nende andmete avaldamine pole kasulik mitte ainult teadusuuringute jaoks, vaid võimaldab avalikkusel vaadata ja tuvastada lähedalasuvaid galaktikaid. SGA on eriti kasulik amatöörastronoomidele, kes soovivad rohkem teada saada vaadeldavate taevasihtmärkide kohta.

