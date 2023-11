Uued fossiilid Brasiilias valgustavad mõistatuslikke silesauriide

Hiljutine fossiilide avastus Rio Grande do Sulis, Brasiilia lõunapoolseimas osariigis, on lisanud uue kihi triiase perioodil elanud dinosauruste rühma silesauriidide uurimisele. Need fossiilid on teadlaste seas intrigeerinud, kuna annavad väärtuslikku teavet silesauriidide evolutsiooniloost ja nende suhetest dinosaurustega.

Fossiilide kogum, mis leiti 2014. aastal Santa Maria kihistu Waldsanga kohas, koosneb mitme isendi luudest. Kuigi on keeruline kindlaks teha, kas kõik luud kuuluvad samasse liiki, näitavad tõendid, et nad kuuluvad. See leid on märkimisväärne, kuna see lisab olemasolevaid teadmisi loomade kohta, kes elasid piirkonnas triiase ajal.

UFSM 11579 märgistatud kooslus on neljas silesauriidi leid Brasiilias ja teine ​​Karnia ajastust. Need fossiilid asuvad Santa Maria föderaalse ülikooli stratigraafia ja paleobioloogia laboris. Fossiile analüüsinud teadlased võrdlesid nende omadusi silesauriidide olemasolevate fülogeneetiliste puudega ja jõudsid järeldusele, et need on tõepoolest osa silesauriidide suguvõsast, kuigi nad ei esinda uut liiki.

Silesauriidid olid enamasti neljajalgsed ja nende pikkus oli üks kuni kolm meetrit. Neil olid pikad tagajalad ja saledad esijalad. Fossiile on leitud Lõuna-Ameerikast, Põhja-Ameerikast, Aafrikast ja Euroopast, mis annab tunnistust nende laialdasest levikust triiase perioodil.

Eraldi uuringus keskendusid teadlased silesauriidide hambaanatoomiale, et saada täiendavaid teadmisi nende evolutsioonilistest suhetest dinosaurustega. Nende analüüs näitas, et uuritud liikide, sealhulgas UFSM 11579, hammaste kinnitamine ja implanteerimine sarnanes dinosauruste ja krokodillide omaga. See leid viitab sellele, et silesauriidid võivad kujutada endast vahepealset faasi sulanud hammaste iidse seisundi ja tuletatud seisundi vahel, kus hambad on sidemetega kinnitatud lõualuu külge.

Hammaste implanteerimise tulemused ei erista silesauriide lõplikult teistest dinosaurustest, kuid need annavad veenvaid tõendeid selle kohta, et silesauriidid on dinosaurustega tihedalt seotud. Et edendada meie arusaamist selle rühma evolutsiooni ajaloost, rõhutavad teadlased üksikasjalike fülogeneetiliste uuringute tähtsust, mis hõlmavad kogudes olevate fossiilide põhjalikku analüüsi.

Allikas: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

FAQ

Mis on silesauriidid?

Silesauriidid on dinosauruste rühm, mis eksisteeris triiase perioodil. Neid peetakse dinosauruste lähisugulasteks ja neil oli dinosauruste varases evolutsioonis otsustav roll.

Kust avastati uued silesauriidide fossiilid?

Uued silesauriidide fossiilid avastati Brasiilia lõunapoolseimas osariigis Rio Grande do Sulis Waldsanga kohas Santa Maria kihistu. See sait on tuntud oma rikkalike fossiilsete leidude poolest.

Mis on uue fossiilkogumi juures märkimisväärne?

Uus fossiilide kogum annab väärtuslikku teavet silesauriidide evolutsiooniajaloos. Kuigi fossiilide poolt esindatud täpseid liike on raske kindlaks teha, viitavad tõendid nende kuulumisele silesauriidide suguvõsasse.

Kuidas aitavad uued leiud meie arusaamist silesauriididest?

Silesauriidide hambaanatoomia analüüs on näidanud sarnasusi dinosauruste ja krokodillidega. See viitab sellele, et silesauriidid võivad kujutada endast hammaste implantatsiooni arengu vahepealset etappi. Need leiud toetavad ideed, et silesauriidid on dinosaurustega tihedalt seotud.

Mis on silesauriidide uurimise järgmine samm?

Teadlased rõhutavad vajadust üksikasjalike fülogeneetiliste uuringute järele, mis hõlmavad fossiilide igakülgset analüüsi. Uurides kogusid ja uurides kõiki rühmasiseseid fossiile, saavad teadlased tuvastada tunnused, mis viitavad sugulusele rühma sees või teiste rühmadega. See hoolikas uurimus on oluline silesauriidide evolutsiooni mõistmise edendamiseks.

Kust ma leian uuringu kohta lisateavet?

Lisateavet uurimistöö kohta leiate ajakirjas Journal of Vertebrate Paleontology avaldatud artiklist "Uue silesauriidide kogumi anatoomia ja fülogeneetilised afiinsused Lõuna-Brasiilia Karnia vooditest".