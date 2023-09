NASA asteroidiproovid naasevad pärast seitsmeaastast reisi Maale

NASA kosmoselaev Osiris-Rex on edukalt toonud süvakosmosest asteroidiproove, mis tähistab kosmoseuuringute suurt verstaposti. Väike proovikapsel vabastati kosmoseaparaadist Maast möödalennul ja hüppati langevarjuga Utahis asuvasse kaugesse sõjaväemaa avarustesse. Kapslisse mahub hinnanguliselt vähemalt tass Bennu nime all tuntud süsinikurikka asteroidi killustikku. Jaapan on ainus riik, kes on edukalt asteroidiproove tagastanud.

Need proovid esindavad suurimat saaki väljaspool kuud ja arvatakse, et need sisaldavad varajasest päikesesüsteemist säilinud ehitusplokke, pakkudes väärtuslikku teavet Maa ja elu tekke kohta. 1. aastal miljardi dollari suuruse missiooniga kosmoselaev Osiris-Rex jõudis Bennusse 2016. aastal ja kogus proove pika pulgavaakumi abil aastal 2018. Kogu oma teekonna jooksul läbis kosmoselaev 2020 miljardit kilomeetrit.

NASA taastamispüüdlus Utah's hõlmas helikoptereid ja ajutist puhast ruumi kaitseministeeriumi Utah' katse- ja väljaõppeväljakul. Proovid transporditakse edasiseks analüüsiks NASA Johnsoni kosmosekeskusesse Houstonis. Proovimahuti avamine määrab kogutava materjali täpse koguse.

Inseneride hinnangul mahutab kanistrisse umbes 250 grammi Bennult pärit materjali, kusjuures veapiir on 100 grammi. See ületab missiooni miinimumnõude. Täpsed mõõdud saadakse lähinädalatel. NASA kavatseb proove avalikkusele tutvustada oktoobris.

Praegu Maast 81 miljoni kilomeetri kaugusel Päikese ümber tiirlev Bennu on umbes poole kilomeetri laiune ja arvatakse olevat killuke suuremast asteroidist. Need proovid annavad olulisi andmeid tulevaste asteroidide kõrvalekaldumise jõupingutuste jaoks, kuna prognooside kohaselt jõuab Bennu Maale 2182. aastal.

See edukas missioon tähistab NASA kolmandat süvakosmose robotmissiooni proovide naasmist ja loob aluse tulevastele uurimistöödele, sealhulgas missioonile, mille eesmärk on tagastada Marsilt proove Perseverance kulguriga.

Allikad:

– [Allikas artikli pealkiri: NASA esimesed asteroidiproovid on Maale maandunud](allikas)

– [Allikas pilt: NASA esimesed asteroidiproovid on Maale maandunud](allikas)