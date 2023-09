Kas Kuu veejää hinnangud on liiga kõrged?

Edela-uuringute instituudi dr Raluca Rufu juhitud hiljutine uuring näitab, et Kuu püsivalt varjutatud piirkonnad (PSR), mis on mõned Päikesesüsteemi külmimad kohad, ei pruugi olla nii vanad, kui seni arvati. Need Kuu poolustel asuvad PSR-id on alad, kus päikesevalgus ei jõua kunagi sügavate kraatrite põrandateni, püüdes kinni lenduvad kemikaalid, sealhulgas veejää.

Töörühma arvutused viitavad sellele, et enamik Kuu PSR-e ei ole vanemad kui umbes 3.4 miljardit aastat ja võivad sisaldada suhteliselt noori veejää ladestusi. Sellel avastusel on oluline mõju meie arusaamale Kuu veevarudest, mida peetakse Kuu jätkusuutliku uurimise ja tulevaste kosmosemissioonide jaoks ülioluliseks.

Vesijää olemasolu Kuul on teadlastele pikka aega huvi pakkunud. Selle potentsiaal astronautide ressursina võib võimaldada raketikütuse tootmist ja säilitada elu toetavaid süsteeme. Varem hinnati aga PSR-ide vanust, kus arvatakse olevat vesijää lõksus, palju vanem.

Kui PSR-id on tõepoolest arvatust nooremad, tähendaks see, et Kuu veejää praegused hinnangud võivad olla ülehinnatud. See tekitab küsimusi nende ressursside kasutamise otstarbekuse kohta tulevaste Kuu missioonide jaoks. Kuu veejää tegeliku ulatuse ja kättesaadavuse kindlakstegemiseks on vaja täiendavaid uuringuid ja uuringuid.

Dr Raluca Rufu ja tema meeskonna läbiviidud uuring rõhutab Kuu PSR-ide jätkuva teadusliku uurimise vajadust. Nende piirkondade vanuse ja koosseisu mõistmine on tulevaste missioonide kavandamiseks ja kuuressursside tõhusaks kasutamiseks hädavajalik.

Allikad:

- NASA

– Edela uurimisinstituut