Uus mõõtmine kinnitab, et universum koosneb 69% ulatuses tumedast energiast

Astronoomid on kindlaks teinud, et tume energia moodustab umbes 69% Universumi aine-energia kogutihedusest. See jätab ülejäänud 31% tavaainele (nagu tähed, galaktikad ja aatomid) ja tumeainele, mis on salapärane ainevorm, mis mõjutab universumit gravitatsiooni kaudu.

Tumeenergia on tundmatu jõud, mis vastutab Universumi kiireneva paisumise eest, tumeaine aga gravitatsioonijõud, mida praeguste teooriatega ei saa seletada. Teadlased usuvad, et umbes 80% universumi ainest koosneb tumeainest, ülejäänud on tavaline ehk barüoonne aine.

Universumi aine-energia tiheduse mõõtmiseks kasutasid astronoomid galaktikate parvesid. Võrreldes galaktikate arvu ja massi klastris numbriliste simulatsioonidega, saavad teadlased välja arvutada aine ja energia proportsioonid. See meetod põhineb tõsiasjal, et galaktikaparved moodustuvad ainest, mis on miljardite aastate jooksul gravitatsiooni mõjul kokku varisenud.

Teadlased kasutasid GalWeight-nimelist tehnikat, et hinnata oma andmebaasis olevate galaktikaparvede massi. Seejärel viisid nad läbi simulatsioonid tumeda energia ja aine erineva proportsiooniga ning leidsid, et 31% ainest koosnev universum sobib kõige paremini vaadeldud galaktikaparvedega. See mõõtmine on kooskõlas varasemate uuringute ja muude aine-energia tiheduse mõõtmistega.

See uurimus annab väärtuslikku teavet universumi koostise kohta ja aitab teadlastel mõista tumeda energia olemust. See suurendab ka meie arusaamist universumi paisumisest, millel on võimalikud tagajärjed selle tulevikule.

Allikad: The Astrophysical Journal