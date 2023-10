AI tööriist tuvastab ja klassifitseerib supernoova, välistades vajaduse inimeste kaasamise järele

By

Uhiuus tehisintellekti (AI) tööriist on edukalt tuvastanud, tuvastanud ja klassifitseerinud oma esimese supernoova. See murranguline saavutus tähistab esimest korda, kui inimesed on nende võimsate kosmiliste plahvatuste tuvastamise ja uurimise protsessist täielikult eemaldatud.

Supernoovad on väga energilised tähtede plahvatused, mis kiirgavad tohutul hulgal valgust. Praegu hõlmavad supernoovade tuvastamine ja analüüs nii inimesi kui ka roboteid. Northwesterni ülikooli juhitud meeskond on aga välja töötanud täielikult automatiseeritud süsteemi nimega Bright Transient Survey Bot (BTSbot), mis kiirendab protsessi ja välistab inimlikud vead.

AI-algoritmi koolitamiseks kasutasid teadlased üle 1.4 miljoni ajaloolise pildi 16,000 XNUMX astronoomilisest allikast. Seda tohutut andmehulka uurides ja neist õppides suudab BTSbot kiiresti uusi supernoovakandidaate analüüsida ja klassifitseerida.

Inimeste eemaldamine ahelast mitte ainult ei suurenda protsessi tõhusust, vaid võimaldab ka põhjalikumaid vaatlusi. See automatiseeritud süsteem vabastab uurimisrühma jaoks aega oma tähelepanekute analüüsimiseks ja uute hüpoteeside väljatöötamiseks, et selgitada nende kosmiliste plahvatuste päritolu.

Projekti juhtinud Northwesterni ülikooli Adam Miller väljendas selle saavutuse olulisust, öeldes: "Esimest korda on robotite ja tehisintellekti algoritmide seeria supernoova avastamist jälginud, tuvastanud ja kinnitanud. See on oluline samm edasi, kuna edasised täiustused võimaldavad robotitel eraldada teatud täheplahvatuste alatüüpe.

Meeskond testis edukalt BTSbotit äsja avastatud supernoova kandidaadil nimega SN2023tyk. Tehes koostööd astronoomidega sellistest institutsioonidest nagu Caltech, Minnesota ülikool ning Inglismaa ja Rootsi ülikoolid, demonstreeris rahvusvaheline meeskond selle tehisintellekti tööriista võimsust ja potentsiaali.

Selle täielikult automatiseeritud süsteemi arendamine annab märkimisväärse edusammu astrofüüsika valdkonnas, lihtsustades supernoova tuvastamise ja klassifitseerimise protsessi. See tehisintellekti tööriist mitte ainult ei eemalda inimeste osalust, vaid annab ka teadlastele rohkem aega oma tähelepanekutesse süvenemiseks ja universumi saladustesse sügavamate arusaamade avastamiseks.

Mõisted:

– Supernoova: Äärmiselt särav ja võimas tähe plahvatus.

– BTSbot: The Bright Transient Survey Bot, Northwesterni ülikooli poolt välja töötatud tehisintellekti tööriist supernoovade tuvastamise ja klassifitseerimise automatiseerimiseks.

Allikad:

– Northwesterni ülikool (https://news.northwestern.edu/stories/2023/10/ai-tool-detects-classifies-its-first-supernova/)

– Caltech

– Minnesota ülikool

– Liverpooli John Mooresi ülikool

– Stockholmi ülikool