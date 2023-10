Uus tehisintellekti tööriist automatiseerib supernoovade tuvastamise

Northwesterni ülikooli juhitud rahvusvaheline koostöö on välja töötanud tehisintellekti (AI) tööriista nimega Bright Transient Survey Bot (BTSbot), mis suudab tuvastada, tuvastada ja klassifitseerida supernoovasid. See murranguline tööriist automatiseerib supernoova otsimise üle öötaeva, eemaldades potentsiaalselt inimesed protsessist ja välistades inimliku eksimise võimaluse. Tehisintellekti tööriist kiirendab tuvastamisprotsessi ja seda on koolitatud, kasutades rohkem kui 1.4 miljonit pilti erinevatest allikatest, sealhulgas kinnitatud supernoovadest, põlevatest tähtedest, muutuvatest tähtedest ja põlevatest galaktikatest.

Supernoovad tekivad siis, kui tähed jõuavad oma evolutsiooni lõppfaasi ja ammendavad oma tuumasünteesikütuse. Tähe tuum variseb kokku, kui välimised kihid purskavad, mille tulemuseks on särav ja massiivne plahvatus. BTSboti masinõppe algoritm võimaldab isoleerida tähtede plahvatuste konkreetseid alatüüpe, mis on oluline samm edasi kosmiliste plahvatuste uurimisel. Inimesed protsessist eemaldades on teadlastel rohkem aega vaatluste analüüsimiseks ja uute hüpoteeside väljatöötamiseks nende kosmiliste sündmuste päritolu kohta.

AI tööriist mitte ainult ei lihtsusta supernoovade uurimist, vaid aitab teadlastel mõista ka tähtede elutsüklit ja selliste elementide nagu süsinik, raud ja kuld loomist. Praegu töötavad inimesed supernoovade tuvastamiseks ja analüüsimiseks robotsüsteemidega. Robotteleskoobid pildistavad pidevalt öist taevast, et tuvastada uusi allikaid, ja automatiseeritud tarkvara koostab plahvatuskandidaatide loendi. Inimesed kulutavad seejärel nende kandidaatide kontrollimisele palju aega. BTSboti lisamine sellesse töövoogu vähendab inimeste kontrollimise vajadust ja võimaldab teadlastel tugineda tehisintellektile vajalike ülesannete täitmisel.

Uuringu kaasjuht Nabeel Rehemtulla tõstab esile AI-tööriista tõhusust, öeldes, et kui see on tööle hakanud, võivad inimesed usaldada, et BTSbot ja teised tehisintellektisüsteemid täidavad oma ülesandeid ilma sekkumiseta. Selle tehisintellekti tööriista väljatöötamine tähistab supernoovade uurimisel olulist verstaposti ja näitab tehisintellekti potentsiaali teaduslike avastuste kiirendamisel.

Allikad: Northwesterni ülikool, Space.com