Uus mudel musta süsiniku paremaks esindamiseks globaalsetes kliimamudelites

Teadlased on tuvastanud puudujääke musta süsiniku (BC) esindatuses, mis on atmosfääri aerosoolide peamine komponent, praegustes globaalsetes kliimamudelites (GCM). Cheni jt hiljutine uuring. uurib BC mikrofüüsikalisi ja optilisi omadusi, mis mõjutavad selle kiirgusmõju, ning pakub välja täiustatud aerosooli optilise mudeli nende puuduste kõrvaldamiseks.

BC on tuntud oma tugeva valguse neeldumisvõime ja panuse poolest kliima soojenemisse. Siiski on leitud, et aerosoolide neeldumistõhusus ja globaalset soojenemist soodustavad mõjud on GCM-ides ülehinnatud, kuna BC komplekssed segunemisolekud on ebapiisavalt esindatud.

Chen et al. analüüsis osakeste suuruse jaotuse ja segunemisoleku mitme allika vaatlusi, et tuvastada peamised BC omadused, mis mõjutavad oluliselt selle kiirgusmõju. Seejärel töötasid nad välja täiustatud aerosooli optilise mudeli, mis võtab vaatluste põhjal need omadused paremini arvesse. Seda täiustatud mudelit rakendati hiljem GCM-is.

Teadlased hindasid uue mudeli toimivust välivaatluste abil. Tulemused näitasid, et prognoositud BC neeldumine täiustatud esitustest oli rohkem kooskõlas globaalsete BC vaatlustega. Selle põhjuseks oli BC-ga seotud mikrofüüsikaliste ja segunemisomaduste täpsem ennustamine.

Lisaks leidsid teadlased, et BC parem esitus vähendas selle kiirgusjõudu ja kliimamõjusid kuni 24 protsenti. See rõhutab BC täpse esindamise tähtsust GCM-ides usaldusväärsemate kliimaprognooside jaoks.

See uuring pealkirjaga "Aerosooli optiline moodul vaatluspiirangutega musta süsiniku omadustega globaalsete kliimamudelite jaoks" avaldati ajakirjas Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Chen et al. on välja töötanud täiustatud mudeli BC esindamiseks GCM-ides, kõrvaldades BC mikrofüüsikaliste ja optiliste omaduste puudused. Tulemused näitavad, et see täiustatud esitus aitab paremini kokku leppida ülemaailmsete vaatlustega ja vähendab BC kliimamõjusid. See uurimus aitab meil mõista BC rolli kliimamuutustes ja on väärtuslik vahend kliimaprognooside parandamiseks.

