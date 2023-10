Teadlased kasutavad lisaainete tootmisel pinge mõõtmiseks neutroneid

By

Oak Ridge'i riikliku labori (ORNL) teadlased on neutronite abil edukalt tõestanud oma võimet mõõta materjali pinget ja jälgida aatomite liikumist lisandite tootmisprotsessi ajal. Teadlased kasutasid 3D-printimise platvormi nimega OpenN-AM koos VULCAN-i valgusvihuga ORNL-i Spallation Neutron Source'is (SNS), et pidevalt mõõta tootmise ajal tekkivat jääkpinget.

Integreerides infrapunakujutise ja arvutimodelleerimise OpenN-AM platvormiga, suutsid teadlased kogu tootmisprotsessi vältel sügavalt mõista materjali käitumist. Nad keskendusid madala temperatuuriga transformatsiooni (LTT) terasele ja jälgisid aatomite liikumist vastusena temperatuurimuutustest või rakendatud koormusest põhjustatud stressile.

Jääkpinged, mis püsivad pärast väliskoormuse või pingeallika eemaldamist, võivad põhjustada materjali deformeerumist ja enneaegset purunemist. Nende jääkpingete kõrvaldamine on soovitud omaduste ja jõudlusega täpsete komponentide tootmiseks ülioluline. ORNL-i teadlased kavandasid ja viisid läbi katse, mis mõõdab täpselt materjalides tekkivat pinget, et teha kindlaks, kuidas pinged jagunevad.

Võimalus mõõta ja kontrollida lisandite tootmisel tekkivat jääkpinget avaldab märkimisväärset mõju sellistele tööstusharudele nagu autotööstus, lennundus, puhas energia ning tööriistad ja stantsid. Tootjad saavad kohandada komponentide jääkpinget, et suurendada tugevust ning võimaldada kergemaid ja keerukamaid kujundeid. ORNLi teadlaste läbiviidud murranguline uurimus tõi neile 2023. aasta R&D 100 auhinna.

Uurimist toetas ORNLi laboratoorsete uuringute ja arendustegevuse programm, mis rahastab kõrge riskiga teadus- ja arendustegevust, millel on riiklikele programmidele märkimisväärne potentsiaalne väärtus. Teadlased loodavad, et ORNL-i tulevad ka teised teadlased üle maailma, et viia läbi sarnaseid katseid nende tootmisvajadustele sobivate metallidega.

See uurimus avab uusi võimalusi jääkpinge olekute ja omaduste jaotuste kavandamiseks lisaainete tootmiskomponentides, pakkudes paremat kontrolli termiliste gradientide ja faasimuutuste üle. Nende tegurite mõistmisel ja nendega manipuleerimisel on võimalik saavutada paremat materjali käitumist ja jõudlust.

