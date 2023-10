James Webbi kosmoseteleskoop paljastab Kilonova plahvatuses haruldasi raskeid elemente

James Webbi kosmoseteleskoop (JWST) tegi murrangulise avastuse: kahe neutrontähe kokkupõrke tagajärjel tekkinud kilonova plahvatus leiti olevat haruldaste raskete elementide tehas. See sündmus tähistab esimest korda, kui JWST on sellist sündmust täheldanud, pakkudes väärtuslikku teavet nende elementide kujunemise kohta. Teleskoobi andmed paljastasid tõendeid telluurist, haruldasest metallist, mis on tähtede südames sulamise teel tootmiseks liiga raske.

Lisaks telluurile oli viiteid ka muudele rasketele elementidele, sealhulgas volframile ja seleenile. See avastus kinnitab, et neutrontähtede ühinemine on oluline raskete elementide allikas, valgustades protsesse, mille abil meie universum materjali loob ja hajutab.

"On täheldatud ainult mõnda kilonovat ja see on esimene juhtum, kus oleme James Webbi kosmoseteleskoobi abil suutnud uurida kilonova tagajärgi," selgitas analüüsi juhtinud astrofüüsik Andrew Levan Radboudi ülikoolist. See avastus on oluline samm meie arusaamises elementide päritolust, täites lüngad meie teadmistes, mille Dmitri Mendelejev jättis perioodilisustabeli loomisel üle 150 aasta tagasi.

Tähed on uskumatud taevakehad, mis võtavad vesiniku, mis moodustab suurema osa universumi nähtavast ainest, ja sulatavad selle aatomid kokku, moodustades järk-järgult raskemaid elemente. See sulamisprotsess saavutab aga raua tekkega oma piiri, kuna raua raskemateks elementideks sulatamiseks vajalik energia ületab vabanevat energiat. Järelikult plahvatavad tähed supernoovades või kilonovades ülivõimsa gravitatsioonijõu tõttu.

Kui need energeetilised plahvatused toimuvad, käivitavad need tuumareaktsioonide jada, mille käigus aatomituumad põrkuvad neutronitega, et sünteesida veelgi raskemaid elemente. See protsess, mida nimetatakse kiireks neutronite püüdmise protsessiks (r-protsess), nõuab vabade neutronite suurt kontsentratsiooni. Supernoovad ja eriti kilonovad pakuvad nende reaktsioonide toimumiseks ideaalset keskkonda. Tegelikult kinnitas kahe põrkuva neutrontähe vaatlemine 2017. aastal, et kilonoovad mängivad olulist rolli r-protsessi elementide tootmisel, kusjuures sel korral tuvastati strontsium.

Hiljutine gammakiirguse purse nimega GRB230307A pälvis teadlaste tähelepanu oma ebatavaliselt pika kestusega, mis viitas kilonova olemasolule. Hilisemad vaatlused JWST-ga, mis keskendusid plahvatuse infrapunakomponendile, tuvastasid telluuri, mis viitab veelgi täiendavate r-protsessi elementide olemasolule. Selle kinnitamiseks on aga vaja rohkem tähelepanekuid.

Selle kilonova plahvatuse muudab veelgi omapärasemaks selle esinemine galaktikatevahelises ruumis, mis asub lähimast galaktikast ligikaudu 120,000 XNUMX valgusaasta kaugusel. Teadlased usuvad, et kaks neutrontähte tekkisid galaktikast, kuid lendasid sealt välja, kui üksteise järel toimusid supernoovasündmused.

See murranguline avastus ei paljasta mitte ainult raskete elementide moodustumise taga olevaid peidetud mehhanisme, vaid tõstatab ka põnevaid küsimusi gammakiirgust tekitavate ühinemiste pikaealisuse kohta. Astronoomid, nagu Ben Gompertz Birminghami ülikoolist, soovivad innukalt tuvastada rohkem selliseid pikaealisi ühinemisi ja paremini mõista nende liikumapanevaid jõude ja potentsiaali veelgi raskemate elementide loomisel. Selle avastuse tagajärjed ulatuvad palju kaugemale meie arusaamisest universumist – see avab ukse kosmose ja selle sisemise toimimise muutlikule mõistmisele.

KKK:

K: Mis on kilonova plahvatus?

V: Kilonoova plahvatus on kahe neutrontähe kokkupõrke tulemus, mis tekitab võimsa energia- ja valguspuhangu.

K: Mis on rasked elemendid?

V: Rasked elemendid on suurema aatomarvuga keemilised elemendid kui vesinikul (kergeim element) ja heelium. Nende hulka kuuluvad metallid nagu kuld, hõbe ja plii.

K: Mis on James Webbi kosmoseteleskoop?

V: James Webbi kosmoseteleskoop on kosmosepõhine vaatluskeskus, mis käivitatakse 2021. aastal. See on loodud universumi kaugemate objektide, sealhulgas tähtede, galaktikate ja eksoplaneetide uurimiseks.

Allikad:

- NASA

- ESA

- Kosmoseteleskoobi teadusinstituut