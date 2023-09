Ülimadala kiirgusega kaablid neutriino- ja tumeainedetektoritele

Ülemaailmsed uurimisrühmad töötavad selle nimel, et tuvastada üliharuldasi sündmusi, mis võiksid anda ülevaate universumi aine päritolust ja olemusest. Siiski seisavad nad silmitsi väljakutsetega taustmüra ja kosmilisest kiirgusest tulenevate häirete tõttu. Üks häirete allikas tuleneb potentsiaalsete signaalide salvestamiseks kasutatava elektroonika loomulikust radioaktiivsusest. Selle probleemi lahendamiseks on Vaikse ookeani loodeosa riikliku labori (PNNL) meeskond välja töötanud ülipuhaste materjalidega elektroonilised kaablid, millel on väga madal radioaktiivsete saasteainete tase.

Kaablitel, mis on loodud koostöös ettevõttega Q-Flex Inc., on rakendusi neutriino ja tumeaine katsetes, samuti potentsiaalne kasutamine tulevaste kvantarvutite häirete vähendamiseks. Teadlased suutsid toota kaableid, mille radioaktiivsete saasteainete sisaldus on sada korda madalam kui kaubanduslikult saadavatel võimalustel. See läbimurre avab uued võimalused tundlikeks füüsikakatseteks, kus isegi väikseim saastetase võib varjata raskesti mõistetavaid signaale.

Ülipuhtuse saavutamiseks hindas meeskond uraani, tooriumi ja kaaliumi saastatuse taset kaabli tootmisprotsessi igas etapis. Saastumise vähendamiseks ebaolulise tasemeni töötati välja spetsiaalsed puhastus- ja valmistamistehnikad. Saadud kaablid on nüüd nii saasteainetevabad, et need ei mõjuta järgmise põlvkonna tumeaine ja neutriinokatsete toimimist.

Minimeerides taustkiirgusest tulenevaid häireid, suurendavad need madala radioaktiivsusega kaablid katsete tundlikkust ja pakuvad detektori kujundamisel suuremat paindlikkust. See toob teadlased lähemale üliharuldaste sündmuste avastamisele, mis võiksid aidata lahendada tumeaine ja aine olemasolu universumis puudutavaid mõistatusi.

Neutrinoolivaba topelt-beeta-lagunemine, haruldane tuumalagunemine ja tumeaine olemasolu on põhiküsimused, millele nende katsete eesmärk on vastata. Nende tabamatute sündmuste tuvastamine võib muuta meie arusaama universumist. Ülimadala kiirgusega kaablite väljatöötamine on oluline samm nende läbimurde suunas.

