NASA insenerid astuvad samme, et pikendada Voyageri missiooni eluiga

NASA insenerid rakendavad meetmeid tagamaks, et 1977. aastal startinud Voyager kosmoselaev jätkaks oma tähtedevahelisi uuringuid veel palju aastaid. Üks jõupingutusi käsitleb kütusejääkide kogunemist tõukurite kitsastesse torudesse, mis on üliolulised kosmoselaevade antennide Maa poole suunatud hoidmiseks.

Selle probleemiga võitlemiseks on missioon rakendanud tarkvarapaiga, et vältida eelmisel aastal Voyager 1 mõjutanud tõrke kordumist. See plaaster on mõeldud selleks, et kaitsta Voyager 1 ja selle kaksikut Voyager 2 sama tõrke kordumise eest.

Kosmoselaeva Voyager tõukurid on Maaga sidepidamiseks üliolulised. Et vähendada raketikütuse jääkide kogunemist kitsastesse torudesse, lastakse kosmoselaeval enne tõukurite tulistamist mõlemas suunas veidi kaugemale pöörata. See vähendab tõukuri tulistamise sagedust. Tõukuri pöörlemisvahemiku kohandused tehti septembris ja oktoobris käskluste saates ning kosmoselaev saab nüüd liikuda mõlemas suunas peaaegu 1 kraadi võrra kaugemale kui varem.

Meeskond loodab, et need meetmed lükkavad tõukejõu raketikütuse sisselasketorude täielikku ummistumist edasi veel vähemalt viis aastat, võib-olla isegi kauem. Tulevikus saab võtta täiendavaid samme, et pikendada tõukurite eluiga veelgi.

Lisaks tõukejõu kogunemisega tegelemisele on NASA insenerid loonud tarkvarapaiga, et lahendada probleem, mis põhjustas 1. aastal Voyager 2022 pardaarvuti moonutatud olekuteateid. Plaaster toimib kindlustuspoliisina, mis hoiab ära probleemi kordumise ja tagab pikaealisuse. sondidest.

Voyager 1 ja Voyager 2 on läbinud muljetavaldava vahemaa, Voyager 1 ületab 15 miljardit miili ja Voyager 2 on jõudnud Maast enam kui 12 miljardi miili kaugusele. Kosmoselaeva vanuse ja kommunikatsiooni märkimisväärse viivitusaja tõttu on oht, et plaastril võivad olla soovimatud tagajärjed. Selle riski maandamiseks saab Voyager 2 esmalt plaastri ja see toimib oma kaksiku katsealusena.

Algselt vaid neljaks aastaks kavandatud Voyager-missioon on oma esialgseid eesmärke kõvasti ületanud. Lisaks Saturni ja Jupiteri külastamisele sai Voyager 2-st esimene kosmoselaev, mis kohtus Uraani ja Neptuuniga. Hiljem laiendati missiooni, et saata sondid heliosfäärist, Päikese loodud osakeste ja magnetväljade kaitsemullist kaugemale. Voyager 1 jõudis heliopausi 2012. aastal, millele järgnes Voyager 2 2018. aastal.

Voyageri missioonid moodustavad olulise osa NASA heliofüüsika süsteemi vaatluskeskusest, mida sponsoreerib Washingtoni teadusmissiooni direktoraadi heliofüüsika osakond. Caltechi Jet Propulsion Laboratory ehitas kosmoselaeva Voyager ja käitab seda.

Allikad:

NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL)

– NASA Voyageri kosmoseaparaadi teave