NASA astub samme Voyageri kosmoselaevade missioonide pikendamiseks

NASA Voyager-missiooni insenerid rakendavad meetmeid tagamaks, et kosmoselaevad Voyager 1 ja Voyager 2 jätkavad tähtedevahelise ruumi uurimist veel aastaid. Nende jõupingutuste üks eesmärk on tegeleda kütusejääkidega, mis on kogunenud kosmoselaeva mõnes tõukuris kitsastesse torudesse. See kogunemine võib häirida tõukurite võimet hoida antenne sidepidamiseks Maa poole suunatud. Meeskond astub samme kogunemise aeglustamiseks, lubades kosmoselaeval enne tõukurite tulistamist kummaski suunas veidi kaugemale pöörata, mis vähendab tulistamise sagedust. Need kohandused on hoolikalt kavandatud, et minimeerida mõju missioonile ja tagada väärtuslike teaduslike andmete kogumine.

Inseneride meeskond laadib üles ka tarkvarapaiga, et vältida eelmisel aastal Voyager 1-l esinenud tõrke kordumist. Rikke põhjustas hoiaku liigendus- ja juhtimissüsteemi (AACS) valesti suunavad käsud. Plaaster on mõeldud kosmoselaevade kaitsmiseks tulevikus ja nende töö tagamiseks võimalikult kauaks. Seda on põhjalikult üle vaadatud ja kontrollitud, et maandada selle rakendamisest tekkida võivaid riske. Voyager 2 saab plaastri esmalt katsealusena, enne kui seda rakendatakse Voyager 1-le, mis asub Maast kaugemal ja sisaldab seetõttu väärtuslikumaid andmeid.

Voyager 1 ja Voyager 2 on Maast juba suuri vahemaid läbinud: Voyager 1 on enam kui 15 miljardi miili kaugusel ja Voyager 2 üle 12 miljardi miili kaugusel. Missiooni meeskond loodab, et rakendatud meetmetega jätkab kosmoselaev veel vähemalt viis aastat, kui mitte kauem. Voyageri missioonid annavad hindamatuid andmeid tähtedevahelise ruumi kohta ja on muutunud kosmoseuuringute olulisteks verstapostideks.

