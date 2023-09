Kosmosesse sattunud astronaut purustas pikima missiooni rekordi

By

NASA astronaut Frank Rubio purustas pärast kosmosesse sattumist USA astronaudi pikima missiooni rekordi. Rubio pidi Maale naasma kuus kuud pärast starti Rahvusvahelisse Kosmosejaama (ISS) 2022. aasta septembris. Tagasisõidu ajal ilmnenud rike jättis ta aga madalale Maa orbiidile kinni, mis pikendas tema viibimist üle aasta. Rubio ületas esmaspäeval 355. aastal Mark Vande Hei püstitatud varasema rekordi 2022 päeva. Ta naaseb Maale mitte varem kui 27. septembril, tähistades kokku 371 päeva Maa orbiidil. See saavutus teeb temast ka ühe kuuest inimesest, kes veedavad aasta kosmoses.

Intervjuus ABC saatele Good Morning America rõhutas Rubio oma pikendatud ruumis viibimise olulisust. Ta rõhutas, kui oluline on mõista, kuidas inimkeha kohaneb ja vastu peab, et optimeerida jõudlust tulevaste kosmoseuuringute missioonide ajal Kuule, Marsile ja mujale. Rubio teekond ISS-ile oli ainulaadne, sest temast sai esimene USA astronaut, kes sõitis alates 2021. aasta aprillist Vene Sojuzi raketiga. See oli osa NASA ja Roscosmose vahel sõlmitud istmete vahetamise lepingust.

Rubio luhtunud intsident hõlmas jahutusvedeliku lekkimist kosmoseaparaadist Sojuz. Rubio kõrval said kannatada ka Roscosmose kosmonaudid Sergei Prokopjev ja Dmitri Petelin. Leke muutis kosmoseaparaadi Maale naasmiseks kõlbmatuks, mille tulemusena pikendati nende ISS-il viibimist veel kuue kuu võrra. Nad naasevad Maale hiljem sel kuul.

Rubio ootamatu ja pikaajaline missioon annab väärtuslikku teavet inimkeha vastupidavusest kosmoses. See loob teadmisi, mis aitavad kaasa süvakosmoseuuringute missioonide tulevasele edule. Kosmoselendude kohta lisateabe saamiseks järgige Gizmodo spetsiaalset kosmoselendude lehte.