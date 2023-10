NASA kutsub teadusringkonda üles suurendama Rooma kosmoseteleskoobi teaduslikku potentsiaali

NASA kasutab teadusringkondade abi tagamaks, et Nancy Grace'i Rooma teleskoop, tuntud ka kui Rooma kosmoseteleskoop, suudaks anda universumist tervikliku ülevaate kohe pärast selle käivitamist 2027. aastal. Oma laia vaateväljaga , Rooma kosmoseteleskoobi eesmärk on teha suure pildiga vaatlusi kaugetest galaktikatest ja aidata teadlastel lahti harutada tumeaine ja tumeenergia saladusi, mis moodustavad 95% kosmose energiast ja ainest.

Teleskoobi kogutavate tohutute andmehulkade lahendamiseks töötavad teadlased masinõppe algoritmide kallal, et tuvastada mustreid ja nähtusi. Teiste teleskoopide, näiteks Hubble'i kosmoseteleskoobi, James Webbi kosmoseteleskoobi (JWST), Kecki observatooriumi ja Jaapani PRIME-i koostöö aitab välja töötada Rooma vaatlusplaani, sealhulgas sihtmärkide valimise ja uurimispiirkondade jaoks. Lisaks teeb Rooma kosmoseteleskoop koostööd PRIME-iga, et uurida objekte gravitatsiooniläätsede abil, ja Hubble'iga, et uurida iidseid galaktikaid ja luua terviklikum pilt kosmilisest ajaloost. Teleskoop töötab ka koos JWST-ga, pakkudes kosmosest laiemat vaadet ja tuvastades sihtmärgid, mida JWST üksikasjalikult uurida.

Rooma kosmoseteleskoobi ettevalmistustöö on keeruline ja omavahel seotud protsess, mis hõlmab erinevate teadusmeeskondade koostööd, et tagada tõrgeteta töö. Need jõupingutused panevad aluse võimsatele teaduslikele avastustele ja maksimeerivad instrumendi potentsiaali. Kasutades teadlaskonna kogemusi ja koostööd, soovib NASA käivitada Rooma kosmoseteleskoobi, mis on täielikult valmis uurima universumi imesid.

Allikad:

– Caltech-IPAC/R. haiget teinud

– Dominic Benford, NASA programmi teadlane

– Julie McEnery, NASA Goddardi kosmoselennukeskuse Rooma kosmoseteleskoobi vanemteadlane