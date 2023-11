Lähem pilk NASA Europa Clipperi missioonile: Jupiteri jäise kuu uurimine

NASA tulevane kosmoseaparaat Europa Clipper asub julgele missioonile, et uurida Jupiteri kuud Europat, mis on tuntud oma jäise pinna ja potentsiaali poolest eluks. 2024. aastal käivitatav Europa Clipper seikleb päikesesüsteemi ühte karmimasse kiirguskeskkonda. NASA kavatseb kindlaks teha, kas Europa maa-alused tingimused on elu säilitamiseks sobivad.

Jupiterit ümbritseva karistava kiirguse vastu seismiseks varustatakse kosmoseaparaat kaitsevarjestusega. Hiljuti jõudis missioon olulise verstapostini, sulgedes varahoidla, spetsiaalse konteineri, mis oli loodud Europa Clipperi keeruka elektroonika varjestamiseks. NASA reaktiivmootori laboris (JPL) Lõuna-Californias kokku pandud kosmoseaparaadi soomus tagab, et selle elektroonilised komponendid jäävad võimalike kiirguskahjustuste eest kaitstuks.

Alumiiniumvõlv on veidi alla poole tolli paksune ja sisaldab missiooni jaoks üliolulist teadusinstrumentide komplekti. Elektroonika kui terviku varjestamine, mitte üksikult, vähendab kosmoselaeva kaalu ja kulusid. Koostöös JPL-i puhta ruumiga, kus kosmoselaeva ette valmistatakse, sulgesid insenerid ja tehnikud varahoidla 7. oktoobril. See saavutus tähendab, et kõik vajalikud komponendid on kindlalt paigas.

Jupiteri tohutu magnetväli, mis on 20,000 50 korda tugevam kui Maa oma, tekitab intensiivseid kiirgusvööndeid, mis ümbritsevad kosmoselaeva. Sellel ohtlikul kiirgusel on oluline mõju missioonile ja see mõjutab isegi Europa pinna välimust, põhjustades nähtavaid värvimuutusi. Seetõttu ei tiirle Europa Clipper lihtsalt ümber Euroopa, vaid teeb selle asemel laia tiiru ümber Jupiteri, et minimeerida selle kokkupuudet intensiivse kiirgusega. Selle protsessi käigus lendab kosmoselaev Euroopast umbes XNUMX korda lähedalt mööda, kogudes hindamatuid teaduslikke andmeid.

Teadlased usuvad, et Europa pinnal olev kiirgus mängib olulist rolli selle geoloogia muutmisel ja punakaspruuni värvuse tekitamisel. Kiirgustasemeid spetsiaalsete instrumentidega hoolikalt jälgides püüab Europa Clipper parandada meie arusaamist sellest kaootilisest jäämaastikust. Missioon pakub ainulaadset võimalust uurida elamiskõlblikkuse potentsiaali ja avastada rohkem Euroopa saladusi, avades teed edasiseks uurimiseks meie päikesesüsteemis.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Mis on Europa Clipperi missioon?

Europa Clipperi missioon on NASA ettevõtmine, mis plaanitakse käivitada 2024. aastal. Selle peamine eesmärk on uurida Jupiteri kuud Europa ja uurida Kuu potentsiaali elu korraldamiseks.

2. Miks on kosmoselaeva jaoks vajalik kiirgusvarjestus?

Jupiteri tugev magnetväli tekitab intensiivseid kiirgusvööndeid, mis kujutavad kosmoselaeva elektroonikale olulist ohtu. Kiirgusvarjestus tagab Europa Clipperi pardal olevate instrumentide ohutuse ja funktsionaalsuse.

3. Kuidas Europa Clipper teadusandmeid kogub?

Europa Clipper teeb Euroopast mitu möödasõitu, kogudes iga läbimise ajal väärtuslikke teaduslikke andmeid. Need lähedased kohtumised annavad ülevaate Kuu geoloogiast, pinnatingimustest ja elamiskõlblikkuse potentsiaalist.

4. Millist rolli mängib kiirgus Europa pinna muutmisel?

Kiirgus Europa pinnal on oluline geoloogiline modifikatsiooniprotsess. Teadlased on täheldanud nähtavaid värvimuutusi ja arvatakse, et kiirgus on nende muutuste eest vastutav.

5. Millised on Europa Clipperi missiooni eesmärgid?

Europa Clipperi missiooni eesmärk on uurida, kas Europa maa-alused tingimused on eluks sobivad. Samuti püüab see mõista Kuu geoloogiat, pinna koostist ja potentsiaali elamiseks.