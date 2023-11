Uued NASA katsesignaalid hüppavad edasi süvakosmosekommunikatsiooni jaoks

By

Murrangulise saavutusena on NASA edukalt katsetanud oma Deep Space Optical Communications (DSOC) süsteemi, kasutades lasersignaali suhtlemiseks kosmoselaevaga Psyche selle teekonnal salapärase metallasteroidi juurde. Erinevalt traditsioonilistest sidemeetoditest, mis põhinevad raadiolainetel, kasutab DSOC-süsteem laservalguse võimsust teabe edastamiseks ruumis suurte vahemaade taha.

14. novembril toimunud test hõlmas lasersignaali tulistamist kosmoselaeva Psyche pardal olevast instrumendist, mis asus hämmastavalt 10 miljoni miili (16 miljoni kilomeetri) kaugusel Maast. Signaali võtsid vastu Lõuna-California NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) maapealsed jaamad, mis tähistab DSOC-süsteemi esimest olulist verstaposti.

Kasutades laservalguse võimsust, soovib NASA muuta süvakosmose side ja oluliselt suurendada andmeedastuskiirust. Võrreldes raadiolainetega on laservalgusel lühem lainepikkus, mis võimaldab edastada 10–100 korda rohkem teavet ajaühiku kohta. See läbimurre võib avaldada märkimisväärset mõju tulevastele missioonidele Kuule, Marsile ja mujale.

Kui lasersidet on katsetatud Maa orbiidil ja Kuule missioonide ajal, siis DSOC-süsteem on seni kõige keerulisem ja kaugem test. Edukas test viib NASA sammu võrra lähemale sellele, et tuleviku astronaudid saaksid maapealse juhtimisega sujuvaks suhtlemiseks toetuda laservalgusele.

Kui kosmoselaev Psyche jätkab teekonda Marsi ja Jupiteri vahelises asteroidivöös asuva samanimelise asteroidi poole, jätkavad insenerid DSOC-süsteemi täiustamist ja testimist. 2029. aastal sihtkohta jõudes veedab Psyche peaaegu 29 kuud intrigeerivat metallimaailma uurides.

FAQ:

K: Mis on DSOC-süsteem?

V: DSOC-süsteem on NASA Deep Space Optical Communications süsteem, mis kasutab kosmoses kaugsideks raadiolainete asemel laservalgust.

K: Mille poolest laserside erineb traditsioonilisest raadiosidest?

V: Laserside kasutab lühemaid valguse lainepikkusi, võimaldades raadiolainetega võrreldes palju kiiremat andmeedastust.

K: Millised on lasersuhtluse võimalikud eelised kosmoses?

V: Laserside võib märkimisväärselt suurendada ajaühiku kohta edastatava teabe hulka, muutes pöörde süvakosmose suhtluses ja võimaldades tulevaste missioonide jaoks kiiremat andmeedastust.

K: Kuidas mõjutab DSOC-süsteemi edukas test tulevasi missioone?

V: Edukas test toob NASA lähemale laserside kasutamisele tulevastel missioonidel Kuule, Marsile ja muudesse sihtkohtadesse, pakkudes astronautidele tõhusamat ja usaldusväärsemat sidet maapealse juhtimisega.