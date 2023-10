NASA Psyche Mission: Reis asteroidi tuuma.

Kreeka hingejumalanna Psyche laenas oma nime taevaobjektile, mille avastas 1852. aastal Itaalia astronoom Annibale de Gasparis. Tänapäeval paistab Psyche, 16. kunagi avastatud asteroid, Marsi ja Jupiteri vahelise asteroidivöö suurima M-tüüpi asteroidina. Umbes 226 km läbimõõduga Psyche koosneb peamiselt rauast ja niklist, mis meenutab Maa tuuma.

Püüdes koguda vihjeid Maa ligipääsmatu sisemuse kohta, saatis NASA hiljuti kosmoselaeva kuueaastasele 3.6 miljardi kilomeetri pikkusele reisile, et kohtuda Psychega. Arvatakse, et M-tüüpi asteroidid, nagu Psyche, on Päikesesüsteemi varases staadiumis hävinud planeetide jäänused. Need metallilised maailmad toimivad "looduslike laboritena" planeetide tuumade uurimiseks.

Maa tuuma uurimine praeguste meetoditega on keeruline, kuna vaatlused piirduvad meteoriitide ja seismoloogiaga. Metallmeteoriidid annavad vaid pilguheite Päikesesüsteemi varasele ajaloole, samas kui seismoloogia nõuab seismograafide täpseid andmeid, mis on piiratud, eriti ookeanides ja lõunapoolkeral. Lisaks takistavad Maa väliskihid meie otsest vaadet tuumale.

NASA missiooni Psyche eesmärk on uurida asteroidi ja teha kindlaks, kas see on kunagi sulanud tuum hävinud planeedil, mis aja jooksul järk-järgult jahtus. Lisaks püüab missioon paljastada Psyche pinna vanuse, selle keemilise koostise ja selle, kas see sisaldab raua ja nikli kõrval ka kergemaid elemente. See teave võib anda väärtuslikku teavet meie planeedi arengu kohta.

Varustatud mitmesuguste instrumentidega, sealhulgas kaamerate, spektromeetrite ja magnetomeetritega, kogub kosmoselaev andmeid Psyche kuju, massi, gravitatsiooni ja mineraalide uurimise potentsiaali kohta. Teadlased ootavad pikisilmi missiooni edenemist, oodates, kui palju teadmisi see asteroidi tuuma ja selle meie maailma kohta peituvate saladuste kohta avastab.

