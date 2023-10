Reis psüühika südamesse: asteroidi salapärase maailma uurimine

NASA saatis kosmoselaeva kuueaastasele 3.6 miljardi kilomeetri pikkusele teekonnale, et kohtuda Marsi ja Jupiteri vahelise asteroidivöö suurima M-tüüpi asteroidiga Psyche. Selle missiooni eesmärk on uurida Psychet, taevaobjekti, mille keskmine läbimõõt on 226 km. Psyche, mis on tuntud suures osas rauast ja niklist valmistatud sarnaselt Maa tuumaga, arvatakse olevat Päikesesüsteemi algusaastatel hävinud planeedi jäänused.

Planeetide tuuma uurimine on keeruline ülesanne, kuid M-tüüpi asteroidid, nagu Psyche, on teadlaste jaoks "looduslikud laborid". Psyche koostist ja struktuuri analüüsides loodavad teadlased saada aimu meie maailma ligipääsmatusse sisemusse. See on eriti oluline, kuna praegused meetodid Maa tuuma uurimiseks on piiratud ja kaudsed.

Maavärinatest põhjustatud seismilisi laineid uuriv seismoloogia annab mõningast teavet Maa tuuma kohta. Tuuma asukoht planeedi välimiste kihtide all muudab aga selge ülevaate saamise keeruliseks. Lisaks piirab teatud piirkondade seismograafide piiratud arv meie arusaamist veelgi. Nendest väljakutsetest ülesaamiseks tuginevad teadlased laborikatsetele, mis simuleerivad Maa tuuma äärmuslikke rõhku ja temperatuure. Seismoloogiast, laboratoorsetest katsetest ja arvutisimulatsioonidest saadud andmete kombineerimine aitab teadlastel koguda põhjalikumat arusaama tuumast.

Psyche missioon pakub põnevat võimalust uurida planeetide tuumade saladusi. NASA eesmärk on uurida, kas Psyche on tõepoolest hävitatud planeedi tuum, mis järk-järgult jahtus ja tahkus sarnaselt Maa tuumaga. Lisaks analüüsib missioon Psyche keemilist koostist, vanust ja kuju. Kosmoselaeva instrumentide, nagu kaamerad, spektromeetrid ja magnetomeetrid, kogutud teave aitab kaasa meie teadmistele Maa evolutsiooni ja potentsiaalse tulevase mineraalide uurimise kohta.

Kui kosmoselaev alustab oma pikka teekonda, ootavad teadlased innukalt, milliseid andmeid see kogub. Psyche missioon lubab avada uusi teadmisi taevakehade päritolu ja ehituse kohta, heites valgust asteroidide mõistatuslikule maailmale.

Allikad:

- Vestlus