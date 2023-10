NASA missioon psüühikale: hävitatud planeedi tuuma uurimine

NASA alustas uut missiooni, et uurida Psychet, 16. kunagi avastatud asteroidi. Kreeka hingejumalanna järgi nime saanud Psyche on Marsi ja Jupiteri vahelise asteroidivöö suurim M-tüüpi asteroid. Arvatakse, et see on Päikesesüsteemi algusaastatel hävinud planeedi jäänused.

M-tüüpi asteroidid, nagu Psyche, koosnevad peamiselt rauast ja niklist, sarnaselt Maa tuumaga. Teadlased usuvad, et nende metalliliste maailmade uurimine annab väärtuslikku teavet meie planeedi ligipääsmatusse sisemusse.

Praegu on meie arusaam Maa tuumast piiratud. Toetume kaudsetele meetoditele, nagu metallmeteoriitide uurimine ja seismoloogia kasutamine maavärina vibratsiooni analüüsimiseks. Nendel meetoditel on aga oma piirangud. Psyche missiooni eesmärk on pakkuda uut perspektiivi, uurides Maa tuumaga sarnasusi jagava taevaobjekti tuuma.

Missioon uurib, kas Psyche oli kunagi kuum ja sula tuum, mis aeglaselt jahtus ja tahkus, nagu Maa tuum. Samuti uurib see asteroidi keemilist koostist, vanust ja pinnaomadusi. Neid tegureid analüüsides loodavad teadlased saada ülevaate Maa evolutsioonist ja koguda väärtuslikke andmeid tulevaste maavarade uurimise jaoks.

Kosmoselaev on varustatud mitmesuguste instrumentidega, sealhulgas laia spektriga kaamerad, spektromeetrid, magnetomeetrid ja gravimeetrid. Need instrumendid võimaldavad teadlastel koguda andmeid Psyche kuju, massi, gravitatsiooni jaotuse ja keemilise koostise kohta.

Missioon Psychesse on eeldatavalt kuueaastane teekond, mille pikkus on 3.6 miljardit kilomeetrit. Teadlased ootavad pikisilmi selle missiooni tulemusi, mis annavad uue ülevaate meie enda planeedi tuuma saladustest.

Allikas: The Conversation