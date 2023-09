NASA Perseverance Rover toodab Marsil hapnikku

By

NASA kulgur Perseverance on Marsil hapniku tootmisega saavutanud olulise verstaposti. Kasutades oma Marsi hapniku in-situ ressursside kasutamise katse (MOXIE) seadet, muutis kulgur kahe aasta jooksul süsinikdioksiidi hapnikuks. See murranguline katse on tekitanud 4.3 untsi (122 grammi) hapnikku, millest piisab astronaudi kolmeks tunniks ülalpidamiseks.

Edukas hapniku tootmine Marsil omab tohutut potentsiaali planeedi edaspidiseks inimuuringuteks. Võimalus toota kohalikest ressurssidest hapnikku võib võimaldada astronautidel "elada maismaalt" ja luua Marsil jätkusuutliku kohaloleku. Punase planeedi atmosfäär koosneb 95% ulatuses süsinikdioksiidist, mistõttu on see hapniku eraldamise rikkalik allikas.

MOXIE mitte ainult ei paku astronautidele hingavat õhku, vaid sellel on ka potentsiaal toota raketikütust. Võime luua Marsi atmosfäärist hapnikku ja raketikütust on ülioluline pikaajaliste Kuu missioonide, Kuu majanduse arendamise ja Marsi võimaliku inimuuringute jaoks.

Kuid hoolimata sellest märkimisväärsest saavutusest on elujõulise Marsi koloonia loomiseni veel palju väljakutseid. Marsi äärmiselt madalad temperatuurid ja madal õhurõhk kujutavad endast märkimisväärset ohtu inimeste tervisele. Kaitsva osoonikihi puudumine paljastab astronaudid vähki tekitava kiirguse eest, samas kui teekond Marsile põhjustab luutiheduse äärmuslikku vähenemist.

Sellegipoolest jätkab Perseverance kulgur Marsi uurimist iidse elu märkide otsimisel. NASA Mars 2020 missiooni osana kogub kulgur kivimiproove edaspidiseks analüüsiks Maal. Perseverance'iga saadab Ingenuity helikopter, mis on sooritanud 57 lendu üle Marsi pinna, avardades veelgi meie arusaama planeedist.

