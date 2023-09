NASA Parkeri päikesesond võidab tohutu päikesepurske üle

NASA Parker Solar Probe on saavutanud murrangulise saavutuse, olles vapralt ja võitnud ühe võimsaima päikeseplahvatuse, mis eales registreeritud. 5. septembril 2022 sattus kosmoseaparaat oma 13. lähikohtumisel Päikesega kolossaalse koronaalmassi väljaheite (CME) teele – intensiivsed magnetvälja pursked ja ülekuumenenud plasma. Selle kohtumise teeb erakordseks see, et Parker Solar Probe oli varustatud selle päikesetormi jäädvustamiseks enneolematu detailsusega.

Kosmoselaeva instrumendid jäädvustasid lummavaid kaadreid Päikese pinnalt purskavast CME-st. See on esimene kord ajaloos, kui kosmoselaev on Päikesele nii lähedale sattunud ja nii võimsa päikesepurske üle elanud. Selle ajaloolise kohtumise käigus kogutud andmed annavad teadlastele võrratu ülevaate CME-dest ja võimaluse neid nende varases staadiumis uurida.

Eeldatakse, et selle missiooni käigus saadud teadmised parandavad oluliselt meie arusaamist CME-dest, nende päritolust ja käitumisest. Need teadmised on hindamatud, et ennustada ja leevendada võimalikke ohte, mida CME-d meie tehnoloogilisele infrastruktuurile ja sidesüsteemidele Maal põhjustavad. Nende päikesepursete paremaks mõistmisel loodavad teadlased välja töötada tõhusamad strateegiad meie tehnoloogiast sõltuva ühiskonna kaitsmiseks.

Kosmoseilmaekspert dr James Anderson rõhutas Parker Solar Probe'i missiooni tähtsust meie valmisoleku tagamisel kaitsta meie kaasaegset eluviisi aeg-ajalt Päikese raevu eest. See triumf ei näita mitte ainult inimeste leidlikkust ja sihikindlust, vaid lubab ka päikesefüüsika ja kosmoseilma ennustamise õpikud ümber kirjutada.

Kui Parkeri päikesesond jätkab oma missiooni, võime oodata veelgi hämmastavamaid avastusi meie Päikese, meie lähima tähe ja seda ümbritseva universumi kohta. See missioon on kosmoseteaduse jaoks hiiglaslik hüpe, avades uued piirid meie arusaamises Päikese käitumisest ja selle võimalikust mõjust Maale.

– Dr Sarah Mitchell, NASA päikesefüüsik

– Dr James Anderson, kosmoseilmaekspert

– Coronal mass ejection (CME): intensiivsed magnetvälja pursked ja Päikese kiirgav ülekuumenenud plasma

– Päikesetorm: võimas päikesepurse

– Kosmoseilm: kosmosetingimuste ja nende mõju uurimine Maale

– Tehnoloogiline infrastruktuur: süsteemid ja võrgud, mis toetavad tehnoloogiapõhiseid teenuseid ja toiminguid

