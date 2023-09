NASA Parkeri päikesesond kogub väärtuslikke andmeid koronaalmassi väljutamise kohta

By

Parker Solar Probe, NASA murranguline Päikese puudutamise missioon, purjetas hiljuti läbi koronaalmassi väljutamise (CME), võimsa laetud osakeste päikesepuhangu. Kohtumine leidis aset 5. septembril 2022, kuigi sellega seotud leiud ja uuringud on nüüd üksikasjalikult kirjeldatud ajakirjas The Astrophysical Journal avaldatud uues artiklis.

Sündmus tähistas olulist kõrvalekallet CME tüüpilisest uuringust, kuna neid tavaliselt vaadeldakse Maalt. Parker Solar Probe suutis aga seda konkreetset CME-d lähedalt jälgida, kuna see paiknes Päikese pinnast vaid 5.7 miljoni miili kaugusel. See lähedus võimaldas teadlastel koguda hindamatuid andmeid ja teadmisi CME-de ja planeetidevahelise tolmu vahelisest koostoimest.

CME-d on Päikese välisatmosfääri tohutud pursked, millel võib olla tõsine mõju kosmoseilmale, sealhulgas satelliitide, sidesüsteemide, navigatsioonitehnoloogiate ja Maa elektrivõrkude häired. Mõistmine, kuidas CME-d planeetidevahelise tolmuga suhtlevad, on nende mõju meie planeedile ennustamiseks ülioluline.

Eelmise aasta septembris toimunud kohtumine oli esimene kord, kui Parker jälgis CME-d ja tulemused on olnud märkimisväärsed. Sond jälgis, et CME puhastas teed läbi planeetidevahelise tolmu, nihutades seda umbes 6 miljoni miili kaugusele Päikesest. Tolmu täiendasid aga peaaegu kohe Päikesesüsteemi läbivad planeetidevahelised tolmuosakesed.

See avastus kinnitas teooriat, et CME-de ja tolmu vahel tekivad vastasmõjud, pakkudes teadlastele sügavamat arusaamist Päikese krooni dünaamikast. Parker Solar Probe'i WISPR (Wide Field Imagery for Solar Probe) kaamera tehtud tähelepanekud olid selle läbimurde jaoks olulised.

Kuigi planeetidevahelise tolmu mõju CME-dele täielikuks mõistmiseks on vaja rohkem uuringuid ja vaatlusi, avab see märkimisväärne avastus uusi võimalusi meie Päikese keerukuse ja selle mõju kosmoseilmale uurimiseks.

Allikad: Scientific American, NASA