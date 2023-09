Utah’ kõrbes peaks koos asteroidiprooviga maanduma kosmosekapsel

By

Asteroidilt kogutud kivimaterjali proovi kandev kosmosekapsel kavatseb pühapäeval langevarjuga maanduda Utah' kõrbes. See on kolmas Maale tagastatud asteroidiproov ja seni suurim. Proovid koguti NASA ja Arizona ülikooli teadlaste koostöös OSIRIS-RExi missiooniga.

Kosmoselaev OSIRIS-REx oli mõeldud proovide kogumiseks süsinikurikkalt asteroidilt Bennu. Kaameratega varustatud kosmoselaev jäädvustas olulisi pilte ja töötas välja asteroidi 3D-kaardid. Samuti mõõdeti Bennu temperatuuri, kaardistati selle mineraalne ja keemiline koostis ning kasutati selle vaatamiseks röntgeni- ja infrapunavalgust.

Kosmoselaeva robotkäsi kogus asteroidi pinnalt lahtised kivimid ja mustuse, sulgedes need proovi tagastuskapslisse. Pärast kosmoselaevast eraldumist alustas kapsel laskumist läbi Maa atmosfääri.

OSIRIS-RExi missioon sai alguse 2016. aastal, kui kosmoselaev Floridast startis. See jõudis Bennuni 2018. aastal, võttes proovide kogumiseks 2020. aastal kontakti asteroidi pinnaga umbes viieks sekundiks. 2021. aasta mais alustas kosmoselaev oma teekonda tagasi Maale.

Proov peaks maanduma pühapäeval Utah' läänekõrbes Utah' katse- ja treeningväljakul. Teadlased on kohal, et kapslit maandumisel kätte saada. Proov ei sisalda saasteaineid nagu viirused või bakterid, mis tagab selle ohutuse. Sarnaseid ettevaatusabinõusid rakendati ka varasemate missiooniproovide puhul, näiteks Apollo 11 Kuu-missiooni proovidega.

OSIRIS-RExi missiooni sihtmärk-asteroid Bennu on väike süsinikurikas asteroid, mis möödub Maast suhteliselt lähedalt iga kuue aasta tagant. Teadlased loodavad uurida selle koostist, et paremini mõista Maa-lähedaste asteroidide riske ja omadusi. Samuti on nende eesmärk leida rohkem teavet elutekitavate ühendite võimaliku kohaletoimetamise ja asteroididelt raketikütuse vee ammutamise võimaluse kohta.

Pärast missiooni nimetatakse OSIRIS-RExi kosmoseaparaat ümber OSIRIS-APEXiks ja selle eesmärk on 2029. aastal uurida teist Maa-lähedast asteroidi Apophist.

OSIRIS-RExi kapsli maandumise otseülekande vaatamiseks võite jälgida NASA Live linki.

Allikas: Al Jazeera, NASA