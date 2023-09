Ootamatu avalikustamine: OSIRIS-RExi üllatavad avastused asteroid Bennu kohta

OSIRIS-REx, ajaloo kolmas missioon asteroidilt proovi kogumiseks, on andnud teadlastele uskumatu ülevaate kosmosekivimite salapärasest maailmast. Kosmoselaeva kaheaastane teekond ümber asteroidi Bennu paljastas nende taevakehade üllatava mitmekesisuse ja keerukuse.

Enne OSIRIS-RExi olid kaks teist missiooni, Hayabusa 1 ja NEAR-Shoemaker, asteroide üksikasjalikult uurinud. Kuid Hayabusa 1 kinnitas esmakordselt "killustikuhunnikute" olemasolu, rändrahne, liiva ja kruusa, mida hoiavad koos nõrgad gravitatsioonijõud.

Kui teadlased Bennu alguses teleskoopidest jälgisid, eeldasid nad, et see sarnaneb Itokawa asteroidiga. Lähemal uurimisel avastas OSIRIS-REx aga kivise maastiku, mille sarnased nad polnud kunagi varem näinud. Bennu pinnal olevad poorsed ja veidra kujuga kivimid seadsid kahtluse alla nende varasemad oletused nende kosmosekivimite koostise ja struktuuri kohta.

Teadlased mõistsid, et need poorsed kivimid on väga imavad, käitudes kokkupõrke ajal nagu autos kortsuv tsoon. Need kaitsevad asteroidi pinda, neelates energiat väiksematelt põrkuvatelt kehadelt, mille tulemuseks on oodatust vähem kraatreid.

OSIRIS-REx tegi ka olulise avastuse Bennu pinnakihi tiheduse kohta. Proovide kogumise katse ajal vajus kosmoselaev sügavale pinnasesse, paljastades, et pinnakihi tihedus on palju väiksem kui ülejäänud asteroidil.

Missiooni lähenemine proovide kogumisele, mis erines eelmistest missioonidest, andis hindamatuid teadmisi. Bennu pinna ootamatud vastused kosmoselaeva maandumisele tekitasid teadlastes hämmingut, jättes neile rohkem küsimusi, mida uurida.

Üldiselt on OSIRIS-RExi leiud vaidlustanud varasemad eeldused ja laiendanud meie arusaama asteroididest ja nende mitmekesisest olemusest. Need avastused aitavad kaasa tulevastele asteroidide missioonidele ja suurendavad meie teadmisi päikesesüsteemi ajaloost.

