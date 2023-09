Esimesed asteroidi näidised, mis maanduvad Maale ohutult ajaloolise NASA missiooni käigus

By

NASA kosmoseaparaat OSIRIS-REx saatis murrangulise missiooni käigus edukalt Maale asteroidi Bennu proovid. Umbes 250 grammi kive ja muud asteroidilt pärit materjali sisaldav kosmosekapsel maandus ohutult USA armee Dugway prooviväljakul Utahis. See on esimene kord, kui NASA on kogunud ja kogunud asteroidilt proove.

Teekond asteroidiproovide kättesaamiseks oli vaevarikas, sond OSIRIS-REx sõitis Bennusse jõudmiseks ja seejärel tagasiteekonnani üle 4 miljardi miili. Missiooni eesmärk on anda väärtuslikku ülevaadet elu päritolust Maal ja meie päikesesüsteemi algusaegadest.

Maa atmosfääri taassisenemisel saavutas kapsel kiiruse kuni 27,000 5,300 miili tunnis ja temperatuur oli kuni XNUMX kraadi Fahrenheiti järgi. See pani oma langevarju oodatust kõrgemale, kuid maandus ohutult Utah' kõrbes. Taastamismeeskonnad kinnitasid, et kapsel oli terve ega saanud maandumisel vigastusi.

Järgmise sammuna transporditakse kapsel USA armee Dugway prooviväljakul asuvasse ajutisse puhasruumi, kus see avatakse ja asteroidiproove sisaldav kanister valmistatakse taas transpordiks ette. Seejärel laaditakse proovid lennukisse ja lennutatakse NASA Johnsoni kosmosekeskusesse Houstonis, Texases.

Johnsoni kosmosekeskusesse jõudes jagatakse proovid erinevate teadusasutuste ja kosmoseagentuuride vahel. NASA saab 70% proovist analüüsimiseks, samas kui 25% jagatakse erinevate rajatiste teadlastega, 4% läheb Kanada Kosmoseagentuurile ja 0.5% Jaapani Aerospace Exploration Agencyle.

Asteroidiproovide edukas maandumine ja taastamine lõpetab seitsmeaastase missiooni, mis seisis silmitsi ootamatute väljakutsetega, näiteks Bennu koostise tõttu vajadus ümber programmeerida kosmoselaeva maandumine. OSIRIS-RExi meeskonna hoolikas ja tahtlik lähenemine võimaldas neil aga ületada need takistused ja saavutada see ajalooline verstapost.

Allikad: NASA