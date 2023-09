NASA astronaudid jooksevad Kuu-missiooni stardiplatvormile

Neli astronauti, kes valmistuvad järgmisel aastal Kuule suunduvaks Artemis II missiooniks, tegid hiljuti Kennedy kosmosekeskuse uute meeskonnatranspordisõidukite stardiplatvormi. Astronaudid, sealhulgas NASA astronaudid Reid Wiseman, Victor Glover ja Christina Koch, samuti Kanada astronaut Jeremy Hansen, riietusid oranžides skafandrites ja sõitsid meeskonna transpordivahendites Neil A. Armstrongi operatsioonide ja kassade hoonest Launch Pad 39-le. -B.

Kuivjooks viidi läbi selleks, et demonstreerida tavalisi stardipäeva protseduure, et valmistuda missiooniks, mis võiks startida juba 2024. aasta novembris. Missioon Artemis II on esimene meeskonnaga lend NASA võimsal kosmosestardisüsteemi raketil, mille astronaudid sõidavad Orionil. kosmosekapsel. Missiooniks on kavandatud 10-päevane reis ümber Kuu, kuid Kuule maandumist plaanis pole.

Artemis III missioon, mille eesmärk on viia inimesed esimest korda pärast 1972. aastat tagasi Kuu pinnale, tugineb inimeste maandumissüsteemina SpaceXi kosmoselaevale Starship. Starshipi kosmoselaev on aga alles arendusjärgus ja peaks valmima 2025. aasta detsembriks.

Artemis II missioon järgneb Artemis I edukale meeskonnata katselennule, mis nihutas kosmoseaparaadi Orion piire, et tagada inimestest reisijate ohutus. Orioni kapsel ja Artemis II Euroopa teenindusmoodul on juba Kennedy kosmosekeskuses, kuid valmivad alles aprillis. Põhilava võimendi ootab transporti NASA Michoudi montaažihoonest, samas kui kaks tahket raketivõimendit veetakse rongiga Utahist.

NASA tehnikud on alustanud nelja RS-25 mootori ühendamist, mis muudeti kosmosesüstiku programmist, põhietapi alusega. Põhietapp peaks jõudma novembris ja Space Launch Systemi virnastamine algab 2024. aasta veebruaris Kennedy kosmosekeskuse sõidukite assamblee hoones.

