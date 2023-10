NASA psüühiline missioon: metallirikka asteroidi uurimine

NASA käivitas hiljuti Psyche missiooni, kosmoseaparaadi, mis reisib asteroidivöösse, et uurida Psyche nime all tuntud asteroidi. Arvatakse, et see konkreetne asteroid on metallirikas, mistõttu on see teadlaste jaoks ainulaadne uurimisobjekt. Missiooni eesmärk on saada ülevaade meie omaga sarnaste planeetide koostisest ja tuumast.

David Lawrence, Johns Hopkinsi ülikooli rakendusfüüsika labori põhitöötaja, on kosmoseaparaadi Psyche pardal oleva ühe instrumendi juhtiv uurija. Instrument, gammakiirguse ja neutronite spektromeeter, aitab analüüsida asteroidi koostist.

Jõehobud: võimsad lõuad, ebaefektiivsed närijad

Hoolimata võimsatest lõualuudest ja hirmuäratavatest hammastest on jõehobud üllatavalt ebaefektiivsed närijad. Ajakirjas PLOS One avaldatud uuring paljastab, et jõehobud võitlevad toidu tõhusaks närimiseks vajaliku jahvatusliigutusega. Nende närimisvõime näib olevat ohverdatud selle kasuks, et nad kasutasid võitluses lõugasid.

Uuringu viisid läbi Zürichi ülikooli professor Marcus Clauss ja tema kolleegid. Nad avastasid, et jõehobudel on ainulaadsed omadused, mis võimaldavad neil lõugadega jõudu avaldada, kuid mitte närida traditsioonilises mõttes.

Muusika sünkroniseeriv jõud

Muusika kuulamine ei paku mitte ainult naudingut, vaid loob ka ühiseid elamusi kuulajate vahel. Berni ülikooli psühholoogi Wolfgang Tschacheri läbi viidud uuring paljastab, et klassikalise muusika kontsertidel käivad inimesed sünkroniseerivad oma liigutusi, pulssi ja hingamissagedust. See sünkroniseerimine on sügavalt juurdunud meie evolutsioonilises minevikus.

Tschacher kasutas kontserdipubliku reaktsioonide mõõtmiseks kantavaid andureid ja liikumishõivetehnoloogiat. Tema teadusuuringud, mis avaldati ajakirjas Scientific Reports, annavad ülevaate muusika sügavast mõjust inimese füsioloogilistele protsessidele ja kollektiivsetele kogemustele.

Tsikaadid: õitsev ökosüsteemi mõju

Tsikaadide perioodiline esilekerkimine iga 17 aasta järel avaldab metsaökosüsteemidele märkimisväärseid tagajärgi. George Washingtoni ülikooli bioloogi Zoe Getman-Pickeringi läbi viidud uuringud näitavad, et kui tsikaadid tärkavad, pakuvad nad rikkalikku toiduallikat erinevatele loomadele, sealhulgas lindudele. See toob kaasa lindude röövloomade vähenemise röövikutel, mille tulemuseks on tammepuudel rohkem lehtede kahjustusi.

Ajakirjas Science avaldatud uuring tõstab esile keerulisi kaskaadmõjusid, mida tsikaadide tsüklilised populatsioonibuumid ökosüsteemile avaldavad.

Süvamere kaevandamine: riskide ja hüvede kaalumine

Kasvab ärihuvi väärtuslike metallide kaevandamise vastu sügavast ookeanipõhjast. Hiljutised ekspeditsioonid on aga paljastanud ka, et süvamere ökosüsteemid on koduks haruldastele ja õrnadele eluvormidele. Vaikses ookeanis mineraalirikkaid hüdrotermilisi avasid uurivad teadlased avastasid maa-alused koopaelupaigad, mis kubiseb elust. Need elupaigad võivad olla omavahel seotud, mis viitab vajadusele täiendava uurimise järele enne mis tahes kaevandamist.

Teist tüüpi keskkonnas, mida nimetatakse polümetalliks sõlmedeks, on väärtuslikud mineraalid hajutatud üle merepõhja. Muriel Rabone Londoni loodusloomuuseumist ja tema kolleegid arvavad, et nendel sõlmedel ja nende läheduses võib elada tuhandeid tundmatuid liike. Ajakirjas Current Biology avaldatud uuring rõhutab nende ökosüsteemide mõistmise tähtsust enne nende potentsiaalsete ressursside kasutamist.

