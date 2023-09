USA valitsuse aruandlusameti (GAO) hiljutisest aruandest selgus, et NASA kõrgemad ametnikud peavad agentuuri kosmosekäivitussüsteemi (SLS) raketti praegusel kulutasemel taskukohaseks. Aruandes väljendatakse muret programmi jooksvate kulude läbipaistvuse pärast ja tuuakse esile selguse puudumine selle kohta, millised ametnikud need väited esitasid.

NASA pressiesindajad pole aruannet veel kommenteerinud.

GAO raport tunnistab siiski, et NASA tunnistab vajadust parandada SLS-programmi taskukohasust. NASA plaan selle probleemi lahendamiseks hõlmab jõupingutusi lennugraafiku stabiliseerimiseks, tõhususe suurendamiseks, innovatsiooni soodustamiseks ja omandamise strateegiate kohandamiseks, et vähendada kulude riski.

SLS-rakett on NASA Artemise programmi ülioluline komponent, mille eesmärk on rajada Kuule baas ning viia läbi edasisi uurimis- ja teadusmissioone. Kuigi Artemis I nime all tuntud SLS-i esimene testkäivitamine oli edukas, on programmi valitsuse valvekoerad kritiseerinud lepingute sõlmimise probleemide, kulude ületamise ja läbipaistvuse puudumise tõttu.

GAO aruanne viitab sellele, et NASA peaks välja töötama kulude lähtetaseme, et koguda SLS Block I raketti kasutavate missioonide tootmiskulud. NASA ei ole raporti kohaselt seda soovitust siiski täielikult rakendanud.

Praeguse seisuga on SLS-raketi väljatöötamiseks kulutatud umbes 12 miljardit dollarit ja NASA on oma hiljutises eelarveettepanekus taotlenud üle 11 miljardi dollari programmi toetamiseks järgmise nelja aasta jooksul.

Aruandes juhitakse tähelepanu vajadusele, et NASA tegeleks SLS-programmi taskukohasusega ja parandaks läbipaistvust, et tagada selle pikaajaline jätkusuutlikkus.

