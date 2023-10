NASA Marsi proovide tagastamismissiooni tulevik on kahtluse all, vastavalt Scathing Review'ile

NASA 2028. aastal käivitatava Marsi proovide tagastamise (MSR) plaanid on kahtluse alla seadnud agentuuri sõltumatu järelevalvenõukogu. Aruandes tuuakse missiooni peamiste probleemidena esile tehnilised probleemid, suurenev eelarve ja ebareaalne käivitamise ajakava.

MSR-missioon on NASA ja Euroopa Kosmoseagentuuri koostöö ning seda peetakse oluliseks sammuks Marsi uurimisel. See hõlmab NASA Perseverance Roverit, mis on juba kogunud Marsi proove ja ladestanud need planeedi pinnale. Seejärel otsiks need proovid välja ja tooks MSR-missioon Maale tagasi.

Algselt 4 miljardile dollarile hinnatud MSR-missiooni maksumus on nüüdseks tõusnud hinnanguliselt 5.3 miljardi dollarini. Ülevaatenõukogu aruanne tuvastab probleemid missiooni edendamise, korralduse, ajakava ja rahastamisega. Aruande kohaselt loodi missioon ebarealistlike eelarve- ja ajakava ootustega, mis muutis 2028. aasta stardikuupäeva võimatuks.

Stardi viimine järgmisele võimalikule aknale aastal 2030 suurendaks missiooni maksumust 8–11 miljardi dollarini, avaldades märkimisväärset survet NASA planeediteaduse eelarvele. Teine juhatuse pakutud võimalus on kasutada proovide tagastamiseks ühe maanduri asemel kahte, kuid see pikendaks ajakava veelgi ja suurendaks kulusid.

Aruandes soovitatakse NASA-l uurida vastutuse parandamiseks missiooni juhtimist ja organisatsioonilist struktuuri. Samuti rõhutab see vajadust, et NASA peaks paremini kaasama ja teavitama avalikkust MSR-missiooni tähtsusest.

Vastuseks ülevaatusnõukogu järeldustele on NASA määranud agentuuri teaduse aseadministraatori Sandra Connelly juhitava ülevaaterühma, kes tegeleb tõstatatud probleemidega. Meeskonna eesmärk on avaldada aruanne järgmise aasta märtsis. Vahepeal on NASA viivitanud ametliku missiooni maksumuse ja ajakava kinnitamisega.

See pole esimene kord, kui MSR-missioon on kriitika osaliseks saanud. Juulis väljendas USA senati assigneeringute komitee muret tehniliste väljakutsete ja kasvavate kulude pärast, suunates NASA-le pakkuma võimalusi missiooni läbivaatamiseks või vähendamiseks, kui see ei suuda eelarve piiresse jääda.

MSR-missioon seisab silmitsi ka Hiinaga, kes plaanib oma Marsi proovide tagastamismissiooni, mis käivitatakse 2030. aasta paiku.

