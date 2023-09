Kas Marsil on midagi imelikku?

NASA kulgur Perseverance on jäädvustanud Marsil intrigeeriva pildi, millel on kaks rändrahnu, mis meenutavad hämmastavalt haiuime ja krabi küünis. Veebruaris 2021 Punasele planeedile saabunud kulgur on uurinud Jezero kraatrit, otsides märke varasemast elust Marsil. Need veidra kujuga rahnud olid aga selle missiooni ajal ootamatu üllatus.

Sihikindlus liigub praegu läbi iidse jõe delta, mis oli kunagi tohutu järv, mille sügavus on hinnanguliselt umbes 16,000 18 jalga. 2023. augustil XNUMX tehtud fotol on pareidooliaks tuntud nähtus. Pareidoolia tekib siis, kui aju tõlgendab juhuslikke mustreid tähenduslike kujutistena. Klassikaline näide on Jeesuse Kristuse näo tajumine põletatud röstsaias.

See pole esimene kord, kui Marsil on pareidoolia. Üks kuulsamaid juhtumeid on "Nägu Marsil", NASA kosmoselaeva Viking 1 poolt 1976. aasta juulis jäädvustatud pilt, mis näis kujutavat erilist nägu. Kuigi NASA selgitas, et illusioon oli varjude tagajärg, tekitas pilt laialdast arutelu.

NASA jagas sotsiaalmeedias fotot haiuime ja krabi küünte taolistest rändrahnudest, kutsudes vaatajaid üles oma tõlgendusi jagama. Vastustest selgus mitmesuguseid kujutlusvõimelisi vaateid, sealhulgas kohviuba, Stegosaurus, paar huuli ja kilpkonnapea.

Hoolimata sellest, et Marss oli miljardeid aastaid tagasi kaetud veega, pole praegu tõendeid selle kohta, et planeedil oleks kunagi olnud mingit eluvormi. Need fotod, kuigi intrigeerivad, ei muuda meie arusaama Marsi kõledast loodusest.

Allikad:

– NASA Perseverance Rover (@NASAPersevere) – Twitter

– NASA/JPL-Caltech/jaotusmaterjal REUTERSi kaudu