NASA kosmoseaparaat Lucy valmistub lähikohtumiseks asteroid Dinkineshiga

NASA kosmoselaev Lucy valmistub oma esimeseks lähivõteteks asteroidiga. 1. novembril lendab see asteroidi Dinkineshiga ja katsetab oma instrumente, et valmistuda tulevasteks külastusteks Jupiteri kõrval päikese ümber tiirlevatele Trooja asteroididele. Dinkinesh, mille laius on vähem kui pool miili, asub asteroidide peamises vöös Marsi ja Jupiteri orbiitide vahel.

Möödalennul on põhirõhk kosmoselaeva terminali jälgimissüsteemi testimisel, mis võimaldab tal autonoomselt jälgida asteroidi ja hoida seda instrumentide vaates. Kosmoselaev kogub andmeid oma kõrge eraldusvõimega kaamera ja soojus-infrapunakaamera abil. Samuti kasutab see terminali jälgimissüsteemi, et jälgida asteroidi kohtumise viimase kaheksa minuti jooksul ning koguda andmeid oma värvikujutise ja infrapunaspektromeetriga.

See kohtumine Dinkineshiga on Lucy süsteemide proovikivi, enne kui see liigub oma peamiste sihtmärkide, Jupiteri trooja asteroidide juurde. Lucy missiooni eesmärk on uurida neid kunagi uurimata asteroide, mis tiirlevad ümber Päikese kahes parves Jupiteri ees ja taga. Enne Trooja asteroidideni jõudmist lendab Lucy 2025. aastal veel ühe peamise vööasteroidi nimega Donaldjohanson, et teha täiendavaid lennukatseid.

Dinkineshi kohtumise kohta kogutud andmed ei anna mitte ainult väärtuslikke tehnilisi katsetulemusi, vaid võivad pakkuda ka ülevaadet suuremate peamiste vööasteroidide ja väiksemate Maa-lähedaste asteroidide vahelisest seosest. Pärast kohtumist jätkab Lucy oma teed ümber päikese, naases Maa lähedusse gravitatsiooniabi saamiseks 2024. aastal, enne kui jõuab 2027. aastal Jupiteri Trooja asteroidideni.

See esimene lähedane kohtumine Dinkineshiga tähistab Lucy missiooni põnevat verstaposti, kuna kosmoseaparaat alustab oma uurimis- ja avastusretke asteroidivöös.

