NASA kosmoseaparaat Lucy jätkab lähenemist asteroid Dinkineshile

NASA kosmoselaev Lucy liigub järjekindlalt asteroidi Dinkineshi poole, mida ta esimest korda pildistas 3. septembril 2023. Praegu on kosmoselaev asteroidist umbes 4.7 miljoni miili kaugusel ja enne oodatavat kohtumist on jäänud umbes 16 miljonit miili. 1. novembril.

Kui Lucy asteroidile läheneb, on kosmoselaeva meeskond täheldanud, et Dinkinesh on järk-järgult heledamaks muutunud. Samuti on nad märganud kerget heleduse kõikumist, mis ühtib asteroidi teadaoleva 52.7-tunnise pöörlemisperioodiga. Meeskond on kasutanud Lucy kaameraga L'LORRI jäädvustatud kõrge eraldusvõimega pilte, et täpsustada oma arusaama kosmoselaeva asukohast asteroidi suhtes. See teave on võimaldanud neil optiliselt navigeerida Lucy kohtumise poole.

Trajektoori edasiseks peenhäälestamiseks viidi 29. septembril läbi väike parandusmanööver, mis muutis kosmoselaeva kiirust vaid 6 cm/s. Prognooside kohaselt viib see kohandamine kosmoselaeva asteroidist 265 miili kaugusele. Oktoobri lõpus on veel üks võimalus vajadusel trajektoori täiendavalt korrigeerida.

Alates 6. oktoobrist langes kosmoselaev kavandatud sidekatkestusse, kui see Maa vaatenurgast päikese tagant möödus. Lucy on aga jätkanud asteroidi piltide jäädvustamist selle voolukatkestuse ajal ja edastab need Maale tagasi, kui side on taastatud oktoobri keskel.

Lucy on osa NASA avastusprogrammist ja seda haldab NASA Goddardi kosmoselennukeskus. Kosmoselaeva ehitas Lockheed Martin Space. Lucy missiooni peamine uurija on Hal Levison, kes asub Colorados Boulderis.

See käimasolev missioon näitab NASA kosmoseuuringute edenemist ja pühendumust. Lucy kohtumine Dinkineshiga annab väärtuslikku teavet asteroidi kohta ja aitab mõista meie päikesesüsteemi ajalugu.

Allikas: NASA Goddardi kosmoselennukeskus