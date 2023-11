Uus artikkel: Lucy kosmoseaparaat asub avastama kaardistamata territooriumi

NASA kosmoseaparaat Lucy alustab põnevat missiooni, et uurida meie kosmilise naabruskonna saladusi. 1. novembril lendab Lucy esimest korda mööda asteroidist nimega Dinkinesh, mis tähistab selle 12-aastase ringreisi algust 10 asteroidiobjektiga. Selle murrangulise missiooni eesmärk on uurida Trooja asteroide, mis on meie päikesesüsteemi moodustumise jäänused ja järgivad Jupiteri orbiiti ümber päikese.

Lucy lähikohtumise hetk Dinkineshiga on väga oodatud, kuna see avab selle poole miili laiuse asteroidi kohta uusi teadmisi. Varem võis Dinkineshi vaadelda ainult teleskoopide kaudu kui lahendamata plekki. Lucy peamine uurija Hal Levison väljendas elevust inimkonna esimese pilgu üle sellele mõistatuslikule kosmosekivile.

16. oktoobril 2021 Kennedy kosmosekeskusest välja lastud Lucy on läbinud põhjalikud ettevalmistused kohtumiseks Dinkineshiga. See sai 16. oktoobril 2022 Maalt gravitatsiooniabi, lükates selle 300 miljoni miili kaugusel asuva peamise asteroidivöö suunas.

FAQ:

K: Mis on Trooja asteroidid?

V: Trooja asteroidid on kosmosekivide rühm, mis järgib Jupiteri orbiiti ümber päikese. Arvatakse, et need on meie päikesesüsteemi moodustumise jäänused.

K: Kui vanad on Trooja asteroidid?

V: Need asteroidid on tõenäoliselt vähemalt 4.6 miljardit aastat vanad, pärinevad meie päikesesüsteemi tekkeajast.

K: Mida Lucy missioon paljastab?

V: Lucy missiooni eesmärk on uurida neid meie päikesesüsteemi ürgseid "fossiile", andes ülevaate elementide koostisest Maa varajase moodustumise ajal.

Kui Lucy läheneb Dinkineshile, läbib see oma instrumentide olulise testimise, enne kui jõuab lõppsihtkohta - Trooja asteroididele. Väärtuslike andmete kogumiseks Dinkineshi koostise ja omaduste kohta kasutatakse jälgimissüsteeme, värvipilte, infrapunaspektromeetreid ja kõrge eraldusvõimega kaameraid.

Pärast Dinkineshiga hüvasti jätmist viib Lucy järgmine seiklus selle tagasi Maa poole, et 2024. aasta detsembris uuesti gravitatsiooniabi anda. Järgmised lennud teistest peamistest asteroidivöö kehadest, sealhulgas kosmosekivist 52246 Donaldjohanson ja Trooja asteroididest 3548 Eurybates ja 15094 Polymele, ootavad ees.

Lucy missioon kujutab endast enneolematut võimalust meie päikesesüsteemi ajaloo saladuste lahti harutamiseks. Neid iidseid asteroide uurides loodavad teadlased saada täiendavat teavet meie kosmilise naabruskonna päritolu ja meie planeedi kujundanud elementide kohta.

Allikad: NASA (Url: https://www.nasa.gov/)