NASA Lucy sond valmistub kohtumiseks asteroid Dinkineshiga

NASA Lucy sond valmistub 1. novembril toimuvaks möödalennuks asteroidist Dinkinesh. Dinkinesh asub peamises asteroidivöös Marsi ja Jupiteri vahel ning on esimene peatus Lucy missioonil, et külastada üheksat muud kosmosekivi, mida tuntakse Trooja asteroididena. Selle kohtumise ajal testitakse kosmoselaeva uuenduslikku terminali jälgimissüsteemi, kuna see peab möödalendude ajal oma instrumendid asteroididele täpselt suunama.

Dinkineshile lähenedes liigub Lucy uskumatu kiirusega 10,000 XNUMX miili tunnis, mis muudab asteroidiga õige joonduse hoidmise keeruliseks ülesandeks. See kohtumine toimib aga Lucy tulevaste Trooja asteroididega kohtumiste jaoks "kleidiproovina", kuna möödalennu geomeetria on sarnane nende kohtumiste ajal oodatavaga.

Dinkinesh ise on väike asteroid, mille laius on vaid 0.5 miili. See on väikseim põhivöö asteroid, mida kosmoseaparaat kunagi lähedalt pildistas. Vaatamata oma suurusele usub Lucy meeskond, et Dinkinesh annab missiooni jaoks väärtuslikke andmeid.

Kui möödalend on lõppenud, lahkub Lucy peamisest asteroidivööst ja naaseb 2024. aasta detsembris Maale gravitatsiooniabi saamiseks, mis viib selle Trooja asteroidide poole. Seejärel lendab Lucy 2025. aastal veel ühe peavöö asteroidist mööda, enne kui jõuab lõpuks 2027. aastal Jupiteri Trooja asteroidideni.

Kohtumine Dinkineshiga on Lucy missiooni jaoks oluline verstapost, kuna see paneb proovile kosmoseaparaadi instrumendid ja navigatsioonisüsteemid. Selle missiooni eesmärk on avada varajase päikesesüsteemi saladused ja heita valgust meie planeedi kujunemisele ja arengule. Iga möödalennuga kogub Lucy väärtuslikke andmeid, mis aitavad teadlastel kokku panna meie kosmilise naabruskonna ajaloo.

