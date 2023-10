Kosmoselaev Lucy läheneb oma 12-aastasel teekonnal esimesele asteroidiga kohtumisele

Kosmoselaev Lucy, mille ambitsioonikas 12-aastane missioon külastada kaheksat erinevat asteroidi, läheneb pidevalt oma esimesele sihtmärgile. Pärast 33. aasta oktoobris käivitamist üle 54 miljoni miili (2021 miljonit kilomeetrit) reisinud Lucy on nüüd umbes 4.7 miljoni miili (7.6 miljoni kilomeetri) kaugusel oma sihtkohast, väikesest asteroidist nimega Dinikinesh. NASA andmetel on Lucyl aga veel 16 miljonit miili (25 miljonit kilomeetrit) läbida, enne kui see 1. novembril Dinikineshi jõuab.

Viimastel nädalatel on Lucy missiooni meeskond täheldanud heleduse suurenemist, kui kosmoselaev läheneb asteroidile. Lucyl õnnestus 3. septembril esimene pilk Dinikineshile näha ja sellest ajast alates on ta selle poole järk-järgult edasi liikunud. Kosmoselaeva kõrge eraldusvõimega kaamerat L'LORRI on kasutatud optilise navigatsiooniprogrammi osana pildiseeria jäädvustamiseks. See programm määrab kosmoselaeva ja selle sihtmärgi suhtelise asukoha, analüüsides asteroidi näivat asendit tähe taustal, tagades täpse möödalennu.

Hiljuti tegi Lucy 29. septembril väikese trajektoori korrigeerimise manöövri, mis kohandas oma kiirust ligikaudu 0.1 miili tunnis (6 sentimeetrit sekundis). See reguleerimine võimaldab Lucyl mööduda asteroidist selle möödalennu ajal 265 miili (425 kilomeetri) raadiuses. Vajadusel saab oktoobris teha täiendavaid trajektoori korrigeerimisi.

Hoolimata ajutisest sidekatkestusest, mis tekkis 6. oktoobrist oktoobri keskpaigani, kui kosmoseaparaat Maa vaatenurgast Päikese tagant möödus, jätkas Lucy asteroidi piltide kogumist. Need pildid edastatakse Maale, kui side Lucyga on taastatud.

Dinikinesh, väike asteroid peamises asteroidivöös, on vaid umbes pool miili lai (1 kilomeeter). See lisati Lucy missiooni marsruudile, et testida kosmoselaeva terminali jälgimissüsteemi, mis võimaldab täpset pildistamist asteroididega kiirel kohtumisel.

Lucy teekond läbi Trooja asteroidide algab 2027. aastal, alustades Eurybatesi ja selle binaarse partneri Queta külastusega. Sellele järgnevad kohtumised Polymele ja selle binaarpartneri Leucusega, samuti Oruse ja binaarpaari Patrocluse ja Menoetiusega. Troojalased on rühm asteroide, mis juhivad ja jälitavad Jupiterit tema tiirlemisel ümber Päikese.

1974. aastal avastatud kuulsa australopitetsiini fossiili järgi nime saanud Lucy missiooni eesmärk on süvendada meie arusaamist meie päikesesüsteemi varasest ajaloost, uurides neid erinevaid asteroide. Dinikinesh, selle esimene sihtmärk, valiti selleks, et tutvustada kosmoselaeva võimeid ja täiustada selle pildistamisvõimalusi kiirete kohtumiste ajal asteroididega.

