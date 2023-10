Lucy kosmoseaparaat läheneb oma 12-aastasel missioonil esimesele asteroidi sihtmärgile

NASA poolt 2021. aasta oktoobris startinud kosmoselaev Lucy läheneb oma esimesele sihtmärgile, väikesele asteroidile nimega Dinikinesh. Pärast enam kui 33 miljoni miili kosmoses reisimist on Lucy nüüd asteroidist 4.7 miljoni miili kaugusel. Kuid see peab veel sõitma veel 16 miljonit miili, et jõuda 1. novembril Dinikineshi.

Missiooni taga olev meeskond on täheldanud, et asteroidi heledus on Lucy lähenedes suurenenud. Kosmoselaev on optilise navigatsiooni jaoks pildiseeria jäädvustamiseks kasutanud oma kõrge eraldusvõimega kaamerat L'LORRI. Võrreldes asteroidi asukohta tähe taustal, saab meeskond tagada täpse möödalennu.

Trajektoori kohandamiseks viis Lucy 29. septembril läbi väikese parandusmanöövri, muutes kiirust umbes 0.1 miili tunnis. See võimaldab kosmoselaeval mööduda asteroidist möödalennu ajal 265 miili raadiuses. Oktoobris avaneb veel üks võimalus vajadusel trajektoori korrigeerida.

Lühikese sidekatkestuse ajal 6. oktoobrist oktoobri keskpaigani jätkas Lucy asteroidi piltide jäädvustamist, mis saadetakse pärast side taastamist Maale tagasi.

Dinikinesh on pisike kosmosekivi peamises asteroidivöös, mille laius on vaid umbes pool miili. See lisati missiooni marsruudile, et testida kosmoselaeva terminali jälgimissüsteemi täpseks pildistamiseks asteroididega kiirel kohtumisel.

Lucy jätkab oma teekonda, et külastada veel seitset Trooja rühma asteroidi, alates 2027. aastast. Troojalased on asteroidide rühm, mis juhib Jupiterit ja järgib seda, kui see tiirleb ümber Päikese.

Missioon on oma nime saanud 1974. aastal avastatud australopitetsiini fossiili Lucy järgi. Dinikinesh, tuntud ka kui Lucy, on inimese esivanema fossiili etioopiakeelne nimi. Asteroid avastati 1999. aastal ja valiti missiooni sihtmärgiks jaanuaris.

Allikas: NASA