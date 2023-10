NASA käivitab rahvusvahelise kosmosejaama lasersidesüsteemi

NASA valmistub järgmisel kuul lasersidesüsteemi saatmiseks Rahvusvahelisse Kosmosejaama (ISS). ILLUMA-T nime all tuntud süsteem paigaldatakse ISS-i välisele moodulile. Selle eesmärk on näidata suure andmeedastuskiirusega lasersidet kosmosejaamast NASA Laser Communications Relay Demonstratsioonile (LCRD), mis seejärel edastab andmed Maale.

2021. aastal käivitatud LCRD saadab praegu andmeid Maale geosünkroonselt orbiidilt kiirusega 1.2 Gbps. Releesatelliidina võimaldab LCRD kosmosemissioonidel saata oma andmed laserlinkide kaudu releele, mis seejärel edastab need Maa maapealsetele jaamadele. ILLUMA-T ja LCRD kombinatsioon loob NASA esimese kahesuunalise laserside releesüsteemi.

Lasersüsteemide eeliseks traditsiooniliste sidemeetodite ees on see, et need pakuvad suuremat andmeedastuskiirust, olles samas kergemad ja nõuavad vähem energiat. See on eriti kasulik kosmoselaevade projekteerimisel.

ILLUMA-T kasulikku koormust haldab NASA Goddardi kosmoselennukeskus koostöös Johnsoni kosmosekeskuse ja Massachusettsi tehnoloogiainstituudi Lincolni kosmosekommunikatsiooni ja navigatsiooni laboriga (SCaN). Lasersidesüsteemi käivitamine on kavandatud 5. novembriks NASA Kennedy kosmosekeskuse Florida kosmoselaeva SpaceX Dragon pardal.

Lisaks ILLUMA-T-le kannab Dragon kosmoselaev ka muid eksperimente, riistvara ja tarvikuid Expedition 70 meeskonnale. Üks selline eksperiment on Atmospheric Waves Experiment (AWE), mis mõõdab atmosfääri gravitatsioonilainete omadusi ja liikumist. AWE eesmärk on parandada meie arusaamist Maa atmosfäärist, ilmast ja kliimast ning töötada välja strateegiad kosmoseilma mõjude leevendamiseks.

Allikas: NASA