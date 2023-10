Jupiteri atmosfääri mõistatuslike sügavuste uurimine

Kas olete kunagi mõelnud, mis peitub meie päikesesüsteemi suurima planeedi Jupiteri keerlevate pilvede all? NASA Juno missiooni eesmärk on paljastada selle gaasihiiglase saladused. Hiljutisel möödalennul jäädvustas Juno aukartust äratava pildi, mis paljastab mõistatusliku Jupiteri portree, mis meenutab kubistlikku meistriteost.

Fotol, mis tehti 7. septembril Juno 54. lähikohtumise ajal Jupiteriga, on kujutatud piirkonda planeedi kaugemas põhjaosas nimega Jet N7. See kütkestav pilt näitab pilvede ja tormide tormilist kuva Jupiteri terminaatoril, mis on piir selle päeva ja öö vahel. Selle hetkepildi teeb tõeliselt tähelepanuväärseks päikesevalguse nurk, mis heidab atmosfääri varje, tuues esile keeruka maastiku ja omadused.

Kodanik teadlane Vladimir Tarasov kasutas selle lummava pildi loomiseks Juno JunoCami instrumendi toorandmeid. Juno, mis asus umbes 4,800 miili kõrgusel Jupiteri pilvetippude kohal, umbes 69 kraadi põhjalaiusel, andis meile üleva vaate Jupiteri intrigeerivale esteetikale.

Kui teadlased süvenevad nende hingematvate moodustiste uurimisse, loodavad nad avada põhjalikud ülevaated seda majesteetlikku planeeti valitsevatest atmosfääriprotsessidest. Iga lähedane kohtumine Jupiteriga annab teadlastele ainulaadse võimaluse süvendada oma arusaamist selle ekspansiivses atmosfääris toimuvast dünaamikast.

FAQ:

K: Mis on pareidoolia?

V: Pareidoolia on psühholoogiline nähtus, mille puhul inimesed tajuvad tuttavaid mustreid, näiteks nägusid või objekte, mitteseotud või juhuslike stiimulitena.

K: Kuidas teeb Juno Jupiteri pilte?

V: Juno kasutab oma JunoCami instrumenti, mis on spetsiaalselt loodud kõrge eraldusvõimega kujutiste jäädvustamiseks Jupiteri atmosfäärist tema lähilendude ajal.

K: Mis on Jupiteri terminaator?

V: Jupiteri terminaator on piir planeedi valgustatud päevapoole ja pimeda öö vahel.

K: Kes on Vladimir Tarasov?

V: Vladimir Tarasov on teadlane, kes kasutas Juno algandmeid, et muuta need möödalennul jäädvustatud lummavaks pildiks.

Allikad:

