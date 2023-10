NASA kosmoseaparaat Juno jäädvustab lummava pildi Jupiteri Kuust, Io

NASA kosmoselaev Juno jäädvustas hiljuti möödalennul vapustava pildi Jupiteri neljandast kuust Iost. Pilt paljastas massiivse vulkaanilise tegevuse jäljed ja laavataolised pinnad Kuul. See uus avastus lisab hulgale teabele, mida Juno on Jupiteri ja selle kuude kohta juba esitanud.

Juno võimalused on palju ületanud ootusi, mistõttu NASA on laiendanud oma missiooni Jovia süsteemi edasiseks uurimiseks. Jäädvustades selliseid pilte nagu see Io, saavad teadlased selle intrigeeriva kuu kohta veelgi väärtuslikku teavet hankida.

Io on tuntud oma intensiivse vulkaanilise tegevuse poolest ja seda peetakse üheks aktiivsemaks vulkaaniliseks kehaks meie päikesesüsteemis. Selle pind on täidetud arvukate vulkaanide ja silikaatlaava basseinidega, mida võib näha purskamas ja väävligaasi välja paiskamas. Need vulkaanilised tegevused on teleskoobi abil isegi Maalt nähtavad.

Selle Iost lähivõtte jäädvustamiseks kasutas Juno möödalennul oma JunoCami instrumenti. See instrument lõi aeglustatud video, mis võimaldas kosmoselaeval jäädvustada Kuu erinevate nurkade alt. Kogutud andmed aitavad kaasa edasistele uuringutele Io vulkaaniliste protsesside kohta ja aitavad mõista Kuust.

Juno missioon, mis käivitati 5. augustil 2011, on andnud Jupiteri kohta juba üle kolme terabiti teaduslikku teavet. See saabus hiiglaslikule planeedile 4. juulil 2016 ja jätkab uurimist kuni 2025. aastani või seni, kuni see töötab.

Kosmoselaeva laiendatud missioon keskendub Jupiteri salapäraste kuude, sealhulgas Euroopa ja Io uurimisele. Iga uue avastusega toob Juno meid lähemale selle põneva gaasihiiglase ja selle mitmekesiste kuude saladuste lahtiharutamisele.

Allikad:

– Space.com: [allika pealkiri]

– Gizmodo: [allika pealkiri]

– Jet Propulsion Laboratory: [allika pealkiri]