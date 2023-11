James Webbi kosmoseteleskoop jäädvustab vapustava pildi Galaktika keskusest

James Webbi kosmoseteleskoop, mida haldab riiklik lennundus- ja kosmoseamet (NASA), avalikustas hiljuti aukartust äratava pildi Sagittarius C-st (Sgr C), tähtede tekkepiirkonnast, mis asub umbes 300 valgusaasta kaugusel Sagittarius A-st*. , ülimassiivne must auk meie Linnutee galaktika keskmes. See uusim hetktõmmis pakub enneolematut detailsust ja selgust, esitledes funktsioone, mida pole varem nähtud.

Vaatlusmeeskonna juhtivteadur, Virginia ülikooli bakalaureuseõppe üliõpilane Samuel Crowe väljendas oma põnevust, öeldes: "Webi teleskoobi eraldusvõime ja tundlikkuse tasemega näeme selles piirkonnas palju omadusi. esimest korda." Crowe nõunik, professor Jonathan Tan rõhutas veelgi galaktika keskuse uurimise olulisust, kirjeldades seda kui meie galaktika kõige ekstreemsemat keskkonda, kus tähtede tekkimise teooriad võivad läbida range testimise.

NASA teatab pildil prototähtede klastri olemasolust, mis on tähed, mis on alles kujunemisjärgus ja kogunevad massi. Need prototähed eraldavad väljavoolu, mis tekitab infrapuna-tumedas pilves helendavat kuma. Hinnanguliselt 500,000 30 pildile jäädvustatud tähe hulgas paistab selle noore parve keskmes massiivne prototäht, mis on üle XNUMX korra suurem kui meie Päike. Huvitaval kombel on prototähest tekkiva pilve tihedus nii suur, et see varjab selle taga asuvate tähtede valgust, mille tulemuseks on näiliselt vähem rahvarohke välimus.

James Webbi kosmoseteleskoop on kahtlemata avaldanud hulgaliselt teavet tähtede moodustumise kohta meie galaktika keskuse keerulises keskkonnas. Oma suurepäraste võimalustega on see ületanud varasemaid infrapunaandmeid, pakkudes teadlastele värsket vaatenurka meie kosmilise naabruskonna keerukuse mõistmiseks.

