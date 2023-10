NASA testis edukalt 3D-prinditud alumiiniumist raketimootori otsikut süvakosmoselendude jaoks

NASA Marshalli kosmoselennukeskuse insenerid on teinud koostööd Elementum 3D-ga, et välja töötada ja katsetada alumiiniumist valmistatud 3D-prinditud raketimootori otsikut. Uudsest alumiiniumvariandist A6061-RAM2 tuntud düüs on traditsioonilistest düüsidest kergem ja suudab kanda rohkem kandevõimet, mistõttu on see ideaalne süvakosmoselendudeks. Alumiinium on väiksema tihedusega metall, mis võimaldab kasutada ülitugevaid ja kergeid komponente. Kuid selle madal taluvus äärmise kuumuse suhtes ja kalduvus keevitamise ajal praguneda on muutnud selle sobimatuks raketimootorite osade lisatootmiseks.

Projekti Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) raames keskendus NASA kergete, lisanditega valmistatud alumiiniumist raketipihustite arendamisele, millel on väikesed sisekanalid, et hoida neid jahedana. RAMFIRE otsik on ehitatud ühes tükis, mis nõuab vähem sidemeid ja vähendab oluliselt tootmisaega võrreldes tavapäraste meetoditega, mis nõuavad tuhandeid eraldi ühendatud detaile.

Düüs töötati välja laserpulber-suunatud energiasadestamise (LP-DED) tehnoloogia abil. NASA ja Elementum 3D tegid koostööd ettevõttega RPM Innovations (RPMI), et ehitada düüsid oma LP-DED protsessi abil. RAMFIRE düüs läbis edukalt mitu kuuma tule katset, kasutades erinevaid kütusekonfiguratsioone, näidates oma võimet töötada nõudlikes süvakosmose keskkondades.

RAMFIRE projekti raames välja töötatud uudne alumiiniumisulamite ja lisandite tootmisprotsess võib mängida olulist rolli NASA Kuu-Marsi eesmärkide saavutamisel, võimaldades toota kergeid raketikomponente, mis suudavad taluda suuri konstruktsioonikoormusi. NASA töötab selle nimel, et jagada andmeid ja protsesse äriliste sidusrühmade ja akadeemiliste ringkondadega, võimaldades potentsiaalseid rakendusi kosmosetööstuses.

(Allikas: NASA)