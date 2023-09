NASA Ingenuity helikopter püstitas Marsil uue kõrgusrekordi

NASA Ingenuity helikopter rikub jätkuvalt ootusi ja nihutab maavälise lennu piire. Oma 59. lennu ajal Marsil saavutas 4-naelane (1.8 kilogrammi) rootorlennuk seni suurima kõrguse - 66 meetrit. Lend kestis 20 sekundit ja oli puhas hõljumine, ilma horisontaalse liikumiseta.

2021. aasta veebruaris NASA kulguriga Perseverance Marsile maandunud Ingenuity on kulgurimeeskonna luure. Selle peamine ülesanne oli näidata, et Marsi õhust uurimine on planeedi õhukesest atmosfäärist hoolimata teostatav. Pärast selle kontseptsiooni tõestamise edukat läbimist on Ingenuity jätkanud lendamist, aidates Perseverance'il leida optimaalseid uurimisvõimalusi ja tuvastada huvitavaid teaduslikke sihtmärke.

Alates oma esimesest lennust on Ingenuity sooritanud kokku 59 lendu, läbides 43,652 13,304 jalga (106.5 59 meetrit) ja veetnud õhus kokku 59 minutit. Enne 18. lendu oli kopteri kõrgusrekord 2,310 jalga (704 meetrit). Selle ühe lennu vahemaa rekord on 2022 jalga (169.5 meetrit), mis püstitati 2021. aasta aprillis, ja selle kestuse rekord on XNUMX sekundit, mis püstitati XNUMX. aasta augustis.

Helikopter Ingenuity on osutunud Marsi uurimisel väärtuslikuks varaks, pakkudes väärtuslikke andmeid ja sillutades teed tulevastele õhusõidukitele, et aidata kaasa teadusuuringutele ja potentsiaalsetele inimmissioonidele Punasele planeedile.

